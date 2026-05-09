Un trabajador de un establecimiento de comida rápida del centro de Málaga resultó herido después de que un cliente supuestamente le diese un cabezazo. El presunto agresor quería pagar 1,50 euros por un kebab y, ante la negativa del trabajador, le propinó el golpe. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado fin de semana.

El presunto agresor entró en el establecimiento y pidió un kebab. El hombre habría solicitado llevarse la comida abonando únicamente 1,50 euros y dejando pendiente el resto del pago para otro momento. Para justificarlo, aseguró al empleado que era vecino de la zona, según ha adelantado SUR.

El trabajador rechazó la propuesta y le indicó que debía pagar el importe completo antes de llevarse el producto. Fue entonces cuando se produjo la agresión.

Un cabezazo en la cara

El sospechoso supuestamente propinó un fuerte cabezazo al empleado. Le golpeó directamente en la nariz. Como consecuencia de ello, el trabajador sufrió lesiones leves en el tabique nasal y un corte, aunque no presentaba fractura.

Tras la agresión y ante el temor de que la situación pudiera agravarse, la víctima cogió un cuchillo de la cocina del establecimiento para protegerse. El trabajador permaneció detrás del mostrador mientras el presunto agresor abandonaba el local.

Los hechos ocurrieron de madrugada en este establecimiento de comida rápida ubicado en pleno centro de la capital malagueña, una zona con actividad hostelera y tránsito de personas durante buena parte de la noche.

Intervención policial

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Málaga, que aseguraron la zona y recabaron los testimonios de las personas implicadas. Los agentes también procedieron a identificar a las partes relacionadas con el incidente.

La Policía Local de Málaga abrió diligencias tras intervenir en el establecimiento y recopilar la información sobre lo ocurrido durante la madrugada.