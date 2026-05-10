'Crónica negra' con Alfonso Egea: un marroquí mata a una mujer en un ataque al azar que desata la alarma

El caso ocurrido el pasado sábado en Esplugues de Llobregat ha sido analizado en el programa En Casa de Herrero de esRadio, con Alfonso Egea, tras el asesinato de una mujer de 41 años en plena calle y a plena luz del día.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11:00 horas en la calle Joan Miró, en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios, cuando un hombre atacó a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones, provocándole la muerte en el acto.

La víctima, de origen chino y residente reciente en España, fue agredida cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Las primeras investigaciones apuntan a que no existía relación alguna entre ella y el agresor. El presunto autor fue detenido poco después por agentes de los Mossos d'Esquadra tras ser localizado en la zona limítrofe entre Esplugues y Barcelona.

El momento del ataque

Según testimonios recabados en la zona, el agresor habría mostrado un comportamiento errático antes del crimen, llegando incluso a exhibir el arma en la calle. Algunos vecinos aseguran que gritaba el nombre de Alá durante los hechos.

Tras la agresión, intentó huir del lugar, dejando a la víctima gravemente herida en la vía pública, donde los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida pese a su rápida intervención.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido la investigación, que permanece bajo secreto judicial. Los agentes trabajan en reconstruir la secuencia exacta de los hechos y en determinar si el detenido sufría algún tipo de alteración mental en el momento del ataque. También se investiga si otra persona pudo resultar herida de forma leve durante el mismo episodio violento.

Alfonso Egea ha contextualizado el caso dentro de los retos que plantean los episodios de violencia imprevisible en espacios públicos. El foco de la investigación sigue puesto en determinar la motivación real del ataque y el grado de imputabilidad del detenido, en un caso que ha generado conmoción social por su aparente aleatoriedad y la brutalidad de los hechos.

"No hay en los dispositivos móviles, ni un solo rastro de adoctrinamiento ni de proceso yihadista. Se descarta el asesinato como un atentado yihadista". El periodista ha insistido además en la dificultad de interpretar lo ocurrido desde testimonios confusos: "Un testigo auditivo siempre es confuso, el hombre no estuvo sereno en ningún momento".

Egea ha explicado que los forenses trabajan ahora en determinar si existió un episodio de alteración mental que explique la conducta del detenido, un punto clave que condicionará el avance judicial del caso.

También ha recordó que el acusado se encuentra ingresado en una unidad psiquiátrica penitenciaria, tras ser considerado por los médicos como un paciente en curso de una enfermedad mental.