La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre y una mujer, de 50 y 44 años, respectivamente, por presuntamente obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad en su país de origen. Los arrestados están acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

La investigación comenzó después de que responsables del centro educativo de la menor alertaran a los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia. Según trasladaron a la Policía, la adolescente iba a ser enviada fuera de España para contraer matrimonio con un hombre elegido por sus progenitores. Hasta el momento, la nacionalidad de la menos y sus padres no ha trascendido.

Aislada y en situación de "gran vulnerabilidad"

Tras recibir la información, los agentes comprobaron la veracidad de los hechos y lo comunicaron a la Fiscalía de Menores, que activó las medidas de protección correspondientes.

Durante la investigación, la Policía constató que la menor vivía en una situación de aislamiento. Según el comunicado policial, sus padres le prohibían relacionarse con otras personas y salir del domicilio salvo para acudir al instituto. Además, le habían retirado el teléfono móvil y, según las pesquisas, la habían agredido en alguna ocasión. Los investigadores concluyeron que la adolescente se encontraba en una situación de "gran vulnerabilidad".

La menor decidió pedir ayuda después de enterarse de que sus padres habían pactado su matrimonio con un hombre en su país de origen y que iba a ser enviada allí contra su voluntad.

En libertad y orden de alejamiento

Una vez conocidas las circunstancias del caso, la víctima quedó bajo la protección de los Servicios Sociales por decisión del Ministerio Fiscal. Posteriormente, los agentes identificaron y localizaron a los progenitores, que fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles relacionados con el caso y las circunstancias en las que se habría organizado el enlace. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial tras su arresto. El juzgado acordó su puesta en libertad, aunque impuso una orden de alejamiento respecto a la menor.