España ante el narcotráfico: los mayores alijos de cocaína intervenidos en su historia
En los últimos años, las fuerzas de seguridad han interceptado alijos históricos que reflejan la magnitud y sofisticación de estas redes: desde cargamentos de hasta 45 toneladas de cocaína en alta mar hasta incautaciones de más de 13 toneladas en un solo contenedor en Algeciras, pasando por operaciones en Galicia, Valencia o el Estrecho que han superado ampliamente las diez toneladas.
El abordaje del buque Arconian, realizado por la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil al sur de Canarias, ha permitido la incautación de 30.215,84 kilogramos de cocaína, distribuidos en 1.279 fardos, en lo que la Audiencia Nacional considera el mayor alijo intervenido en España. La operación, coordinada con información internacional, se cerró con 23 detenidos y la intervención de armas y combustible destinado al apoyo logístico de la red. En el interior del buque se encontraron 1.279 fardos de cocaína, con un peso total de 30.215,84 kilogramos, según recoge el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El valor estimado de la droga en el mercado ilícito asciende a 812.210.779,2 euros. La magnitud de la incautación sitúa esta operación como la de mayor volumen de cocaína intervenido en España hasta la fecha, según la documentación judicial del caso. Durante la inspección también se localizaron 42.000 litros de gasolina, almacenados en 2.108 garrafas de 20 litros cada una. A bordo del Arconian se encontraban inicialmente 17 tripulantes, tal como había declarado el capitán. Sin embargo, en una zona de proa fueron localizados seis individuos más ocultos y armados.
Operación Arconian (2026)
La Guardia Civil interceptó el mayor alijo de cocaína jamás incautado en alta mar, con una cantidad estimada de entre 30.000 y 45.000 kilos. La droga iba oculta en el buque Arconian, que navegaba bajo bandera de Comoras y transportaba alrededor de 1.500 fardos de entre 25 y 30 kilos cada uno. El barco había zarpado desde Sierra Leona el 22 de abril con destino a Libia, una ruta que no llegó a completar. Fue interceptado el pasado viernes frente a las costas de Dajla, en la fachada atlántica marroquí, en una operación de gran envergadura coordinada por las fuerzas de seguridad españolas. Tras la intercepción, el buque llegó al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron detenidas 23 personas vinculadas al cargamento. En el dispositivo participaron unidades de élite de la Guardia Civil, entre ellas el buque oceánico Duque de Ahumada, el patrullero Río Guadiato, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Unidad Central Operativa (UCO), en una operación considerada histórica por su magnitud.
Operación Algeciras (2026)
Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intervinieron 120 kilos de cocaína ocultos en dobles fondos de cinco contenedores procedentes de Surinam, declarados como carga de “madera en bruto”. La operación se inició tras una información internacional y una investigación de la Fiscalía Antidroga de Algeciras, que alertó de la llegada al puerto de varios contenedores sospechosos con destino a una empresa española. Tras su localización y reconocimiento, los agentes detectaron la droga oculta en la estructura de los contenedores.
Incautación en el puerto de Algeciras (2024)
La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera interceptaron un cargamento de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, oculto en un contenedor de bananas procedente de Sudamérica. Entonces fue considerado el mayor alijo en un único contenedor en España.
Operación Tonara y Fulgor (2023)
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarrollaron una investigación conjunta que se materializó en dos operaciones paralelas – Operación Tonara y Fulgor –contra organizaciones criminales de origen balcánico dedicadas al tráfico internacional de cocaína mediante contenedores marítimos. En Galicia se intervinieron 7.500 kilos de cocaína ocultos entre lomos de atún congelado, en la mayor incautación registrada en la comunidad. La organización utilizaba un entramado empresarial vinculado al comercio de pescado congelado para camuflar envíos desde Sudamérica. En Valencia se incautaron 3.400 kilos adicionales, ocultos en dobles fondos de contenedores marítimos vinculados a una estructura logística que simulaba operaciones comerciales abandonadas para evitar su detección. La operación permitió desmantelar dos redes interconectadas, con 20 detenidos en total.
Operación NANO (2023)
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional intervinieron también en el Puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína incautado en España hasta la fecha, con un total de 9.436 kilos de droga. La sustancia iba oculta en un contenedor marítimo refrigerado procedente de Ecuador, camuflada entre cajas de bananas. La operación, denominada NANO e iniciada en julio dentro del Plan Meridional, permitió localizar el cargamento el pasado 23 de agosto tras un seguimiento de una organización criminal con un amplio entramado empresarial y gran capacidad logística para el envío de contenedores desde Sudamérica a Europa a través de puertos españoles como Algeciras y Vigo. En la droga se identificaron más de 30 logotipos asociados a distintas redes criminales europeas receptoras del alijo. El dispositivo culminó con la intervención del contenedor en el puerto andaluz y la puesta a disposición judicial de las diligencias.
Incautación en el puerto de Valencia (2022)
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil incautaron en octubre de 2022 en el puerto de Valencia un total de 620 kilos de cocaína en tres actuaciones distintas realizadas sobre contenedores procedentes de América. En la primera intervención se localizaron 224 kilos ocultos entre un cargamento de zumo de frutas con origen en Costa Rica; días después se interceptaron 365 kilos escondidos entre botes de pimientos de Perú. En ambos casos se había utilizado la técnica del "gancho ciego" o "rip off", consistente en introducir la droga en los contenedores durante el transporte para recuperarla antes de su inspección. La tercera aprehensión, con 31 kilos, se produjo en un envío procedente de Brasil con destino a Siria, donde la cocaína iba camuflada en láminas de madera contrachapada y fue detectada gracias al escaneo del contenedor.
Operación Mito (2019-2021)
La Operación Mito fue considerada la mayor redada contra el tráfico internacional de drogas en España desde la Operación Nécora. Su objetivo principal era José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el narcotraficante gallego más famoso de la historia, que había regresado a la actividad criminal tras salir de prisión aun en régimen de semilibertad. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que dirigió la operación, constató la intervención de tres alijos que sumaron más de 4 toneladas de cocaína: el mayor, de 3.800 kilos, fue aprehendido en el barco Thoran en un punto próximo a las islas Azores; otro de 616 kilos fue hallado en un contenedor en Holanda; y un tercero de 63 kilos de marihuana fue localizado en San Fernando de Henares. Entre los arrestados se encontraban una hija de Miñanco, detenida en Cambados, así como sus principales lugartenientes, entre ellos Ramiro Somoza, Enrique Arango y David Pérez. El juicio se celebró a finales de 2024 y principios de 2025 ante la Audiencia Nacional. Las conversaciones intervenidas mediante la sonorización de vehículos vinculaban a Miñanco directamente con ambos alijos y revelaban que, mientras caía la droga del Thoran, ya hablaba de preparar otra operación con entre 5.000 y 7.000 kilos.
Operación Baluma — El narcosubmarino de Aldán (2019)
El 24 de noviembre de 2019, en las costas de Galicia, las fuerzas de seguridad tenían listo un operativo para interceptar un narcosubmarino cargado con tres toneladas de cocaína, valoradas en unos 100 millones de euros. En el semisumergible de 20 metros de longitud viajaban tres tripulantes: dos ecuatorianos y el español Agustín Álvarez, una joven promesa del boxeo nacional. La información sobre la llegada del sumergible había llegado al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a través del Centro de Análisis Marítimo con sede en Lisboa y por las autoridades británicas, por lo que se diseñó un operativo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, con participación también de agentes de España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y Brasil. El submarino siguió la denominada ruta Cabo Verde: zarpó de la Guayana francesa, pasó a la altura de Cabo Verde y costeó Portugal hasta la ría de Aldán. Cuando los tripulantes se vieron vigilados y no pudieron deshacerse de la droga, decidieron hundir el narcosubmarino y nadar hasta la playa de Hío para huir, pero los agentes los interceptaron. Álvarez logró fugarse brevemente, pero fue detenido cuatro días después. Fue el primer semisumergible transoceánico con cocaína capturado en España, y marcó un antes y un después en la comprensión del nivel de sofisticación logística alcanzado por las redes criminales
Operación Cetil (2019)
La operación Cetil se inició a finales de 2019 en la provincia de Pontevedra, cuando el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Galicia de la Guardia Civil identificó una posible línea estable de introducción de cocaína a través del puerto de Marín. La organización objetivo era una red holandesa de alto nivel, cuyos cabecillas fueron calificados como HVT (objetivo de alto valor) en el ámbito policial europeo. En total se responsabilizó a la organización de la introducción de más de 6.000 kilogramos de cocaína procedente de Sudamérica en distintos puntos de Europa. Cuando la red intentó abrir nuevas vías tras las primeras intervenciones, eligió el puerto de Valencia, donde la Guardia Civil incautó cerca de 3.200 kilogramos en distintos envíos entre marzo y junio de 2020. La fase final se saldó con la detención simultánea de ocho personas de nacionalidad holandesa en España y Países Bajos, coordinada por Europol. La operación fue destacada por Europol como la más importante del año en su categoría.
Clan del Golfo en Algeciras (2018)
La operación se desarrolló en el puerto de Algeciras, tras una alerta de la Armada Nacional colombiana sobre la llegada de un contenedor con carga ilícita a bordo de la motonave Lucie Schulte, de bandera de Singapur, que había zarpado 15 días antes del Golfo de Urabá en Antioquia, donde organizaciones narcotraficantes habían contaminado una exportación de banano. Policías y agentes de aduanas se incautaron de 8,74 toneladas de cocaína, y seis personas fueron detenidas, cuatro en España y dos en Lyon (Francia). La cocaína incautada pertenecía a una estructura de narcotráfico asociada al Clan del Golfo, que contaba con contactos en varios puertos de Europa, y su valor en el mercado negro europeo se estimó en más de 470 millones de euros. El ministro de Defensa colombiano afirmó que la organización había perdido más de 20 toneladas entre noviembre de 2017 y abril de 2018 entre distintas operaciones en España y Colombia
Operación Temple (1999)
Desde mayo de 1999, los agentes establecieron una vigilancia especial sobre una red integrada por gallegos del clan de Boiro y el denominado Cártel de Bogotá. El objetivo del juez Baltasar Garzón era destruir la plataforma del cártel colombiano en España, para lo que contó con la colaboración del MI6 británico y Europol. El 4 de junio, a las 4:30 de la madrugada, 350 hombres entre policías, GEOs y marinería abordaron el buque Tammsaare a 960 millas náuticas de Canarias, escoltados por el patrullero Centinela de la Armada. Detuvieron a los 16 tripulantes sin resistencia, aunque el segundo de a bordo sufrió un infarto y murió. Paralelamente, en Madrid, Alicante y Galicia fueron detenidas 38 personas. La operación también condujo al descubrimiento de entre 4.500 y 5.000 kilos de cocaína adicionales, repartidos en 187 fardos, en una casa en construcción del municipio de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La cocaína total incautada superó las 10 toneladas entre el buque y los almacenes terrestres.
Operación Nécora (1990)
El 12 de junio de 1990, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el fiscal antidroga Javier Zaragoza lanzaron el primer gran golpe contra las redes del narcotráfico gallego. La operación fue el resultado de meses de investigación desencadenados por las declaraciones de un traficante encarcelado, Ricardo Portabales, que permitieron a las fuerzas de seguridad cartografiar por primera vez la estructura del narco arosano. La redada contó con la participación de 217 agentes que se saldaron con 18 detenidos, entre ellos Laureano Oubiña, los hijos de Manuel Charlín y Marcial Dorado. En total se desarticularon 19 clanes u organizaciones españolas y colombianas que operaban principalmente en Galicia, y se intervinieron, en tres fases, 1.700 kilos de cocaína, además de múltiples entramados societarios y bienes muebles e inmuebles. Su importancia no reside tanto en el volumen del alijo como en lo que representó: fue la primera vez que el Estado español golpeaba de forma sistemática a las redes que habían transformado las rías gallegas en la principal puerta de entrada de cocaína sudamericana a Europa. Los principales implicados salieron del juicio absueltos del delito de tráfico de drogas, aunque pasaron tiempo en prisión por delitos fiscales, si bien dos de cada tres acusados fueron condenados. 36 años después, la Nécora sigue siendo la operación antidroga más recordada en Galicia y en el resto de España.