España ante el narcotráfico: los mayores alijos de cocaína intervenidos en su historia

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Operación Baluma — El narcosubmarino de Aldán (2019)

El 24 de noviembre de 2019, en las costas de Galicia, las fuerzas de seguridad tenían listo un operativo para interceptar un narcosubmarino cargado con tres toneladas de cocaína, valoradas en unos 100 millones de euros. En el semisumergible de 20 metros de longitud viajaban tres tripulantes: dos ecuatorianos y el español Agustín Álvarez, una joven promesa del boxeo nacional. La información sobre la llegada del sumergible había llegado al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a través del Centro de Análisis Marítimo con sede en Lisboa y por las autoridades británicas, por lo que se diseñó un operativo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, con participación también de agentes de España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y Brasil. El submarino siguió la denominada ruta Cabo Verde: zarpó de la Guayana francesa, pasó a la altura de Cabo Verde y costeó Portugal hasta la ría de Aldán. Cuando los tripulantes se vieron vigilados y no pudieron deshacerse de la droga, decidieron hundir el narcosubmarino y nadar hasta la playa de Hío para huir, pero los agentes los interceptaron. Álvarez logró fugarse brevemente, pero fue detenido cuatro días después. Fue el primer semisumergible transoceánico con cocaína capturado en España, y marcó un antes y un después en la comprensión del nivel de sofisticación logística alcanzado por las redes criminales