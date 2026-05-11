Asesinan a tiros a la influencer Pamela Guimarães delante de sus cuatro hijos

La influencer brasileña Pamela Guimarães, de 26 años, ha muerto tras ser tiroteada en su propia casa en la localidad de Sertanópolis, en el estado de Paraná (Brasil), en un ataque que presuntamente se produjo delante de sus cuatro hijos, entre ellos un bebé de apenas ocho meses.

Según ha informado el medio local Massa y recogen distintos medios brasileños, un vehículo se aproximó hasta la vivienda de la joven el pasado 1 de mayo. El atacante llamó a Pamela desde el exterior para que saliera del domicilio y, en ese momento, abrió fuego contra ella.

La creadora de contenido intentó escapar y refugiarse dentro de la vivienda, pero varios disparos llegaron a alcanzarla ya en el interior de la casa, donde se encontraban sus hijos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital cercano, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas en órganos vitales.

El agresor continúa huido

"El crimen ocurrió delante de los cuatro hijos de la víctima", han señalado las autoridades brasileñas, que mantienen abierta una investigación para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable del ataque. El presunto agresor logró huir tras los disparos y continúa siendo buscado por la policía.

Los investigadores tratan ahora de esclarecer el móvil del crimen y localizar al presunto autor de los disparos, que huyó del lugar tras el ataque. Por el momento, no hay una hipótesis oficial confirmada sobre las causas del asesinato.

Mientras avanza la investigación, las autoridades han confirmado que los cuatro menores "están bajo el cuidado de la red de asistencia social del municipio y reciben apoyo psicológico".