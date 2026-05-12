Condenan al actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' Nick Pasqual por intento de asesinato tras apuñalar a su expareja

El actor Nick Pasqual, conocido por su participación en la serie Cómo conocí a vuestra madre, ha sido declarado culpable de intento de asesinato y otros delitos graves relacionados con la agresión a su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, según ha informado el diario Los Angeles Times.

El veredicto ha sido emitido por un jurado popular tras un juicio celebrado en California, en el que también ha sido declarado culpable de violación, robo con allanamiento de morada en primer grado y lesiones. La decisión judicial se conoció el 8 de mayo de 2026, tras varias semanas de proceso.

Un ataque brutal en su vivienda

Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando Pasqual habría accedido al domicilio de Shehorn, en un barrio de Los Ángeles, donde la atacó con un cuchillo en múltiples ocasiones. De acuerdo con la información difundida por Los Angeles Times, la víctima sufrió más de 20 de puñaladas y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia, permaneciendo posteriormente en cuidados intensivos.

Durante el juicio, Shehorn relató que ya existían episodios previos de violencia en la relación y que incluso había solicitado una orden de alejamiento antes del ataque. En su testimonio describió cómo intentó refugiarse dentro de su vivienda mientras el acusado forzaba accesos para entrar.

Huida y detención en la frontera

Tras la agresión, el acusado abandonó el estado de California. Posteriormente fue detenido en un puesto de control fronterizo en Sierra Blanca, Texas, cuando intentaba abandonar el país.

Las autoridades sostienen que el ataque ocurrió de madrugada y que la víctima fue encontrada gravemente herida por una amiga, que dio aviso a los servicios de emergencia.

Otros delitos y agravantes

El jurado también validó la existencia de agravantes relacionados con violencia doméstica y el uso de arma blanca. Además, Pasqual fue condenado por un delito de agresión sexual ocurrido previamente a los hechos principales, así como por robo en una vivienda y otros cargos vinculados a violencia en el entorno de pareja.

El actor, que ha negado todas las acusaciones durante el proceso, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión estatal.

Sentencia pendiente

La vista para la determinación de la pena está fijada para el 2 de junio de 2026. Hasta entonces, el tribunal deberá establecer la condena definitiva por unos hechos que han causado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento de Hollywood, donde tanto acusado como víctima trabajaban en producciones cinematográficas.

Pasqual había participado en pequeños papeles en televisión y cine, mientras que la víctima desarrollaba su carrera como maquilladora en grandes producciones de Hollywood.