La conmoción por crímenes especialmente graves cometidos por menores ha reabierto en España el debate sobre la eficacia de la ley del menor. Este jueves, cinco familias de jóvenes asesinados acudirán al Congreso de los Diputados para registrar más de 100.000 firmas con un objetivo claro: endurecer unas penas que consideran insuficientes ante delitos de extrema gravedad.

La iniciativa, impulsada a través de la plataforma Change.org, reclama una reforma de la Ley Orgánica 5/2000 que regula la responsabilidad penal de los menores. Según denuncian estas familias, el actual marco legal contempla castigos que, en muchos casos, se limitan al internamiento en régimen cerrado durante un periodo que, para menores de entre 14 y 15 años acusados de homicidio, puede oscilar entre uno y cinco años.

Entre las voces más activas se encuentra la de Silvia Guerrero, madre de Juan, el joven asesinado en Tárrega (Barcelona) por un menor de edad. Su caso se ha convertido en uno de los símbolos de esta reivindicación. Guerrero ha decidido presentar las firmas en una fecha especialmente significativa: su hijo habría cumplido 19 años este viernes.

Las familias denuncian que la legislación vigente no responde a la gravedad de determinados crímenes. Consideran que, en algunos casos, los agresores actúan con un grado de madurez incompatible con las penas actuales. Por ello, exigen un cambio normativo que permita endurecer las condenas y adaptarlas a la realidad de estos delitos.

Dos tramos de edad diferenciados

En este contexto, el periodista de investigación Alfonso Egea ha analizado en el programa En Casa de Herrero la viabilidad de una reforma legal de este tipo y ha distinguido entre dos posibles caminos: el endurecimiento de las penas o la rebaja de la edad penal.

"El endurecimiento de las penas lo veo más sencillo. Quiero decir, dentro de la dificultad que en este país se tiene para legislar en menores delincuentes", ha señalado.

Egea ha recordado además que el sistema actual establece dos tramos diferenciados dentro de la justicia juvenil —de 14 a 16 años y de 16 a 17—, lo que podría permitir ajustes en las condenas sin necesidad de modificar el umbral de edad:

"No me parecería mal equiparar, acordaos siempre que existen dos franjas, de 14 a 16 y de 16 a 17 a punto de cumplir 18. Se podría practicar una homogeneización y subir un poquito las penas", ha afirmado.

Sin embargo, ha sido mucho más tajante al valorar la posibilidad de rebajar la edad de responsabilidad penal, una medida que considera extremadamente difícil de llevar a cabo: "Lo que veo harto complicado, que es el problema ante el que nos estamos encontrando últimamente, es rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores".

En este sentido, ha subrayado una de las principales limitaciones del sistema actual: "Sabéis que por debajo de 14 años no hay absolutamente nada que hacer, ni castigo, ni medida, ni terapia, nada".

Por ello, su conclusión es clara: "Así que creo que endurecerlo sí, rebajarlo complicado".

El debate, impulsado por casos especialmente duros, sigue abierto mientras las familias de las víctimas reclaman cambios que, al menos, refuercen las consecuencias penales en delitos cometidos por menores.