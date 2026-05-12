Detenido en Sevilla por agredir al médico que propuso darle el alta laboral

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de agredir a un médico de una mutua laboral que propuso darle el alta laboral tras una consulta médica. Está acusado de un delito de atentado contra funcionario sanitario y otro de lesiones.

Los hechos, que han trascendido ahora tras la culminación de las pesquisas policiales, se remontan a finales del mes de abril. El hombre arrestado acudió a una consulta en la mutua en la que se debía supervisar su baja laboral. Tras evaluar al paciente y constatar su mejoría, el médico formuló una propuesta de alta, considerando que el trabajador ya estaba capacitado para retomar su actividad profesional.

Esta decisión médica desencadenó la ira del paciente. Según detalla la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, el agresor decidió esperar a que el facultativo terminara su jornada. Posteriormente, cuando el médico abandonaba el centro de trabajo, fue abordado de forma sorpresiva por el individuo, que comenzó a increparle verbalmente con actitud intimidatoria en la misma calle.

Lejos de quedarse en los insultos, el ahora detenido elevó el nivel de violencia y agredió físicamente al médico. La contundencia del ataque provocó que el profesional sanitario cayera al suelo. Sin embargo, el asaltante no detuvo su actitud y continuó con la agresión mientras la víctima yacía en el pavimento.

Afortunadamente, el facultativo logró zafarse de su atacante y refugiarse en el interior de la clínica, donde fue auxiliado rápidamente por sus compañeros. El personal del centro le prestó la primera asistencia para tratar las lesiones sufridas durante este violento e injustificado episodio.

A raíz de la denuncia interpuesta, los agentes encargados del caso iniciaron una investigación pormenorizada. Gracias a los datos aportados por los testigos y la propia víctima, lograron identificar y detener al presunto agresor. Tras la elaboración del correspondiente atestado policial, el sujeto ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las consecuencias penales de este ataque contra un profesional de la salud en el ejercicio de sus funciones.