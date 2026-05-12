Nuevo revés judicial para la familia de Déborah Fernández, 24 años después de su asesinato

El Tribunal de Instancia de Tuy insiste en que no es competente para encargar a la UCO una nueva investigación sobre el crimen de Déborah Fernández –cuyo cadáver apareció en una cuneta a 40 kilómetros de Vigo el 10 de mayo de 2002, diez días después de su desaparición– al tiempo que desestima el recurso de reforma presentado por la familia al entender que no hay "indicio ni hecho nuevo que justifique la reapertura" de la causa.

Algo que, destaca la familia en la solicitud de aclaración que su abogado ha presentado este mismo martes, no era el objetivo que se pretendía. Entienden, por tanto, que el magistrado "pica" al dejarse influir en su decisión por el argumento que han utilizado tanto la Fiscalía como la defensa del acusado.

El recurso de reforma, detalla el documento, era presentado en base a que su señoría indicaba en la providencia con fecha 10 de abril de 2026 que "no resulta competencia del Juzgado instructor atribuir la instrucción en calidad de policía judicial a uno u otro cuerpo policial". Por tanto, señala, el Ministerio Público "ha interpretado de forma errónea el escrito de esta parte" (que pretendieran la reapertura de la causa).

Por otra parte, la solicitud de aclaración recoge que a la familia de Déborah y a sus representantes legales les resulta "extraña" la postura de la defensa del acusado, que debería ser "el primer interesado en apurar todas las opciones para saber quién mató a la que era su pareja, si él no ha sido". Y, sin embargo, lleva "oponiéndose desde 2022 a toda investigación del caso".

"Vemos, por lo tanto, que el auto no resuelve lo peticionado por esta parte, y entrando en el juego de la Fiscalía y del acusado, alega, siquiera sea de refilón, que esta causa está sobreseída (lo que sabemos), sin que haya nada que justifique la reapertura (lo que no solicitamos)", añade el escrito. "Pretendemos que se aclare lo que entendemos es una resolución con conceptos oscuros y unas alegaciones que no se refieren a nuestra petición".

El crimen de Déborah

Déborah Fernández salió a correr por la zona de Samil en Vigo, el 30 de abril de 2002, y no volvió a casa. Estuvo desaparecida durante diez días. Su cuerpo fue hallado en una cuneta del municipio vigués de El Rosal el 10 de mayo de ese año. Falleció por asfixia. El cuerpo había sido colocado a conciencia.

La autopsia reveló que lo habían trasladado desde otro lugar, ya que llevaba muerta desde que se le perdió la pista. La escena simulaba una violación y estaba contaminada con lo que se cree eran pistas falsas para desviar la investigación. El principal sospechoso siempre fue su exnovio, aunque nunca ha sido detenido.