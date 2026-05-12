Piden 26 años de cárcel para Santiago Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany

La familia de Helena Jubany, a través de su representación legal encabezada por el abogado Benet Salellas, ha solicitado la apertura de juicio oral contra Santiago Laiglesia como presunto responsable de la muerte de la joven en Sabadell en 2001. La acusación particular reclama un total de 26 años de prisión: 20 por un delito de asesinato con alevosía y 6 adicionales por detención ilegal.

El escrito de conclusiones provisionales, presentado tras el cierre de la instrucción, ha sido remitido al Tribunal de Instancia de Sabadell. En él, la familia también solicita una indemnización de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Crimen de Helena Jubany

Helena Jubany era una joven bibliotecaria de 27 años que desapareció a finales de noviembre de 2001 en la zona de Sabadell. Dos días después, fue hallada sin vida tras caer desde la azotea de un edificio de viviendas. Según la investigación, previamente habría sido drogada y retenida durante 40 horas antes de su muerte, lo que apuntó desde el inicio a la posible participación de terceras personas en un crimen planificado.

El caso se ha mantenido abierto durante más de dos décadas, con distintas líneas de investigación y varios sospechosos a lo largo del tiempo. Las pesquisas se han centrado especialmente en su entorno personal y en personas vinculadas a la Unión Excursionista de Sabadell, donde la víctima coincidía con algunos de los investigados y conoció a varias de las personas que después aparecerían relacionadas con la investigación.

Entre ellas estaba Montse Careta, que mantenía una relación de pareja con Santiago Laiglesia y residía en el edificio desde el que, según la instrucción, se habría producido la caída de la víctima. Ambos formaban parte del mismo entorno de amistades en el que se movía Jubany en los meses previos a su muerte.

Careta llegó a ser investigada en los primeros momentos del caso y fue detenida, pero se suicidó en prisión poco después, sin que llegara a celebrarse juicio contra ella. Con el paso de los años, la causa se cerró y reabrió en varias ocasiones, pero su papel nunca pudo esclarecerse completamente. La investigación actual ha terminado centrando la acusación principal en Santiago Laiglesia, mientras que otras líneas se han ido descartando o han prescrito.

Petición alineada con la Fiscalía

La solicitud de la familia coincide con la posición de la Fiscalía, que también reclama para Laiglesia 26 años de prisión por los mismos delitos. Ambas acusaciones consideran que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados.

En cambio, tanto la acusación particular como el Ministerio Público han pedido el sobreseimiento provisional para el otro investigado en la causa, Xavier Jiménez, al considerar que los indicios existentes no permiten atribuirle participación directa en la muerte.

Propuesta de prueba y próximo paso judicial

De cara a un eventual juicio, la acusación particular ha propuesto una lista de cerca de 30 testigos. Entre ellos figuran familiares de la víctima, miembros de la Unión Excursionista de Sabadell —entidad a la que pertenecían tanto Jubany como los investigados—, así como peritos especializados en análisis de ADN, toxicología y lingüística.

El procedimiento prevé que el caso pueda ser juzgado por un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Barcelona.

El siguiente paso será la celebración de una audiencia preliminar, en la que la magistrada instructora decidirá si el caso avanza formalmente hacia la apertura de juicio oral.