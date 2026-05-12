Un trabajador resulta herido tras golpearse con maquinaria en Toledo

Un varón de 39 años ha tenido que ser trasladado de urgencia este martes al Hospital Universitario de Toledo como consecuencia de un accidente laboral.

El suceso se ha producido mientras el empleado se encontraba manipulando diversa maquinaria pesada en las instalaciones ubicadas en el conocido barrio de la Estación, perteneciente a la localidad toledana de Pantoja. Según han detallado las fuentes oficiales del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incidente tuvo lugar minutos después del mediodía, concretamente en torno a las 12:33 horas, momento en el que se recibió el primer aviso solicitando asistencia médica inmediata.

⚠️ Un trabajador de 39 años es trasladado al hospital de #Toledo tras sufrir un golpe con una máquina en la localidad toledana de Pantoja. #112clm

Más información: https://t.co/kGZe4KWKQA — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) May 12, 2026

A causa del impacto sufrido durante el manejo de los equipos industriales, el operario ha padecido importantes lesiones. En concreto, el personal sanitario que le prestó la primera asistencia en el mismo lugar de los hechos ha diagnosticado que presentaba diversas fracturas de consideración en uno de sus miembros superiores. La gravedad de los traumatismos obligó a inmovilizar al herido antes de proceder a su derivación a un centro clínico especializado, garantizando así su estabilidad hemodinámica y evitando complicaciones adicionales en la extremidad afectada.

Hasta la zona del siniestro se desplazó un amplio dispositivo de emergencias coordinado desde la central autonómica. El operativo estuvo conformado por un equipo médico de urgencias de la zona, dotaciones de la Guardia Civil y una UVI móvil equipada con soporte vital avanzado. Los facultativos procedieron a realizar las maniobras de estabilización en el propio emplazamiento industrial antes de que el vehículo medicalizado efectuara el traslado definitivo del accidentado hacia las dependencias del recinto hospitalario de la capital provincial, donde ha quedado ingresado para someterse a una evaluación traumatológica exhaustiva y recibir el tratamiento adecuado para sus fracturas.

Por su parte, los agentes de la Benemérita personados en el escenario del accidente han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que han propiciado este infortunio. La Guardia Civil abrirá una investigación rutinaria destinada a recabar todos los indicios y testimonios que permitan determinar si se cumplían las normativas de prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de la actividad, o si, por el contrario, el siniestro fue fruto de un fallo mecánico fortuito de la herramienta empleada por el trabajador.