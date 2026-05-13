Detenido por la muerte violenta de su casero en un piso compartido en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 46 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su casero, un varón de 60 años con el que convivía en una vivienda del barrio de Miraflores de los Ángeles. Según ha informado Europa Press, el arrestado se habría autoinculpado en el mismo lugar del crimen tras una disputa entre ambos.

El suceso tuvo lugar en la tarde de este martes, cuando una llamada al 091 alertó de una pelea entre compañeros de piso. A la llegada de los agentes y los servicios sanitarios al domicilio, la víctima ya había fallecido y presentaba signos de violencia.

Investigación en marcha

Fuentes de la Policía Nacional han explicado en un comunicado que el cadáver mostraba "un grave traumatismo en el rostro y signos de asfixia", aunque será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte.

Tras el hallazgo del cuerpo, se activó el protocolo judicial y el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió la investigación. Agentes de la Policía Científica realizaron una inspección ocular en la vivienda para recabar pruebas y esclarecer lo sucedido.

En el inmueble residían el fallecido, el ahora detenido y otros dos compañeros de piso. Según las primeras pesquisas, la agresión mortal se habría producido durante una disputa entre el casero y el presunto autor.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no está previsto que el arrestado pase este miércoles a disposición judicial, según han precisado fuentes policiales.