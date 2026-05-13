Detenido un marroquí por matar a palos a otro e intentar fingir después un atropello en Alicante

La Guardia Civil ha detenido en Pilar de la Horadada, Alicante, a un hombre de 53 años acusado de matar a golpes a otro varón de 31 años y tratar posteriormente de encubrir el crimen fingiendo un atropello. El arrestado fue enviado a prisión provisional tras una investigación que los agentes resolvieron en menos de 24 horas.

El ahora detenido llamó personalmente al 112 asegurando que había encontrado el cuerpo sin vida de un amigo en una gran tubería de cemento situada bajo un tramo de carretera junto a la salida de la AP-7.

Intentó simular un accidente de tráfico

El escenario hacía pensar inicialmente en un posible atropello. El cadáver apareció en una zona apartada y el propio sospechoso trató de reforzar esa versión ante los agentes para alejar cualquier sospecha sobre él.

Sin embargo, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Alicante desmontó rápidamente esa hipótesis. Los forenses determinaron que la víctima había muerto de forma violenta tras recibir múltiples golpes con un objeto contundente de sección cilíndrica. A partir de ese momento, los investigadores del Equipo de Homicidios de la Guardia Civil centraron las sospechas en el hombre que había dado el aviso del supuesto hallazgo fortuito del cadáver.

La Guardia Civil le sorprendió intentando huir

Los agentes se desplazaron hasta la vivienda del sospechoso, situada a apenas 300 metros del lugar donde apareció el cuerpo. Allí le sorprendieron cuando intentaba marcharse en bicicleta con varias pertenencias personales y su pasaporte preparado.

Durante la inspección de la zona, la Guardia Civil encontró oculto el arma utilizada en la agresión: el mango de madera de una azada de aproximadamente un metro de longitud. El objeto dio positivo en restos biológicos. Además, los agentes localizaron también una navaja de unos doce centímetros que, según el relato posterior del detenido, habría sido utilizada por la víctima para amenazarle durante la discusión previa al crimen.

Una discusión que terminó en tragedia

Finalmente, el arrestado acabó confesando los hechos ante la Guardia Civil. Según explicó, todo comenzó cuando la víctima acudió a su domicilio con intención de quedarse a vivir allí durante una temporada. El detenido aseguró que entre ambos existía una mala relación desde hacía tiempo y que la negativa a permitirle quedarse desencadenó una fuerte discusión.

Siempre según su declaración, la víctima le amenazó con la navaja hallada posteriormente por los agentes y él respondió golpeándole repetidamente con el palo de madera hasta causarle la muerte. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha decretado el ingreso inmediato en prisión del detenido.