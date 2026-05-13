La Policía desarticula una violenta banda juvenil de ultraderecha con 19 detenidos en Asturias

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el grupo autodenominado Whiteboys, considerado hasta la fecha "la organización juvenil de ultraderecha más violenta y activa del Principado de Asturias". La operación se ha saldado con la detención de 19 integrantes en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón. Entre ellos hay menores de edad.

Las pesquisas de los agentes comenzaron en el mes de septiembre del año 2024, momento en el que se detectó el inicio de sus actividades delictivas en suelo asturiano. Los arrestados, cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 22 años, mantenían una estructura criminal caracterizada por una fuerte cohesión y una estricta disciplina interna. Todo su entramado se sustentaba en una ideología radical supremacista que regía el comportamiento de sus integrantes.

Utilizaban las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público, especialmente en la ciudad de Gijón.

Organizaban "cacerías"

A lo largo de los meses que ha durado la investigación, las Fuerzas de Seguridad han logrado acreditar la participación directa de los miembros de este colectivo en al menos 14 agresiones físicas y diversos actos de acoso. Los acusados tenían por costumbre organizar lo que ellos mismos denominaban "cacerías", salidas deliberadas en las que buscaban agredir a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, eligiendo a sus víctimas por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política.

Además de estos delitos de odio, algunos de los investigados han sido vinculados con la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes. La intervención policial se precipitó ante la observación de una evidente escalada en la violencia empleada por el grupo.

Los investigadores detectaron que los miembros de la banda habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios, concretamente de tipo cóctel molotov. Ante el riesgo inminente de ataques de mayor gravedad contra la integridad de las personas, se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios. En estas viviendas se incautaron hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de aire comprimido y abundante simbología nazi.

Tras la detención de los implicados, los cuatro menores de edad han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras que el grupo se considera totalmente desarticulado.

Esta actuación forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio.