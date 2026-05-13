Nuevo tiroteo en Barcelona: clanes rivales siembran el pánico a tiros en el barrio de La Mina

Los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo episodio con armas de fuego ocurrido este martes en Sant Adrià de Besòs, donde una disputa entre familias habría derivado en disparos al aire en el barrio de La Mina y, poco después, en el tiroteo de un vehículo a escasa distancia del primer incidente. Por el momento, no se han registrado heridos.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 18.15 horas en el barrio de La Mina, después de que varios vecinos alertaran de detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego. Cuando las patrullas llegaron a la zona, no localizaron a los autores, aunque sí encontraron vainas en el suelo. Ahora, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Según ha avanzado El Periódico de Cataluña, el primer incidente tuvo lugar en la calle Saturn, en el límite entre Sant Adrià y Barcelona, donde se habrían efectuado alrededor de una quincena de disparos. El diario señala, citando fuentes conocedoras de los hechos, que el origen del conflicto estaría en una pelea entre dos familias iniciada horas antes cerca del Ayuntamiento de Sant Adrià.

Según la información de este medio, varios miembros de una de las familias implicadas habrían acudido armados a La Mina y efectuado disparos al aire con la supuesta intención de intimidar a sus rivales. Uno de los proyectiles impactó contra el cristal de una marquesina de autobús. Tras los disparos, los Mossos acordonaron parte de la zona y cortaron el tráfico en la calle Sant Raimon de Penyafort mientras recogían casquillos e inspeccionaban el lugar.

Poco después, y a aproximadamente un kilómetro y medio del primer escenario, un coche fue tiroteado en la calle del Prat, en el barrio de Montsolís. Distintas fuentes citadas por El Periódico vinculan ambos episodios y apuntan a que el ataque al vehículo podría haber sido una represalia relacionada con la misma disputa familiar.

Los Mossos desplegaron un operativo de búsqueda para localizar un vehículo presuntamente implicado en los hechos. El rotativo recuerda además que La Mina arrastra desde hace años diversos conflictos vinculados a enfrentamientos entre clanes y al tráfico de marihuana.

Un barrio marcado por los incidentes con armas de fuego

El episodio de este martes se suma a otros incidentes recientes registrados en La Mina. A finales de abril se produjo otro enfrentamiento con disparos al aire frente a un bar de la plaza Camarón de la Isla.

También en el marco de esas investigaciones, los Mossos desplegaron el pasado 5 de mayo un dispositivo con entradas y registros en viviendas de La Mina. Durante la operación se intervinieron tres armas de fuego, además de cartuchos, proyectiles y armas blancas.

Repunte de los tiroteos en el área de Barcelona

Los sucesos de Sant Adrià se producen en un contexto de incremento de episodios violentos con armas de fuego en el área metropolitana de Barcelona durante las últimas semanas.

El pasado abril, un hombre resultó herido grave tras ser tiroteado cuando salía de un comercio en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. El atacante huyó en patinete tras disparar contra la víctima en la esquina de las calles Sugranyes y Sant Frederic. La División de Investigación Criminal abrió una investigación y no descartó un ajuste de cuentas.

Días antes, otro tiroteo en una terraza del Poblenou acabó con la vida de un hombre y dejo herida a una mujer alcanzada por una bala perdida. El ataque ocurrió en el paseo del Taulat y la principal hipótesis policial apuntaba a un enfrentamiento entre organizaciones criminales balcánicas vinculadas al narcotráfico.

Diversas informaciones identificaron a la víctima como Krsto Vujic, alias "Terminator", presuntamente relacionado con el clan montenegrino de los Škaljari, enfrentado desde hace años al grupo rival Kavac en una guerra por el control de rutas del narcotráfico que ha dejado asesinatos y tiroteos en distintos puntos de Europa y también en Cataluña.