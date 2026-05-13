La Fiscalía solicita 27 años de prisión para un agente de los Mossos d'Esquadra acusado de agredir sexualmente a la pareja de su hijastro, una joven con discapacidad intelectual reconocida del 55% en el momento de los hechos. El juicio ha comenzado este miércoles en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde el Ministerio Público sostiene que el acusado ideó un "elaborado engaño" para manipular a la víctima y conseguir que aceptara mantener relaciones sexuales creyendo que eran necesarias para acceder a una academia de masajes.

Según el escrito de acusación, el procesado habría cometido un delito continuado de agresión sexual con abuso de situación mental y penetración, además de un delito de pornografía en cuya elaboración se utilizaron personas con discapacidad. La Fiscalía también reclama una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante diez años tras el cumplimiento de la condena, así como una indemnización de 60.000 euros para la víctima.

El acusado, destinado en Manresa en la época de los hechos, permanece en prisión provisional y acudió al juicio trasladado por agentes del mismo cuerpo policial desde un centro penitenciario, donde se encuentra en un módulo separado del resto de internos.

Un supuesto plan con perfiles falsos

La acusación pública sostiene que el agente creó varios perfiles ficticios de WhatsApp para convencer a la joven de que podía acceder a una academia de masajes de Manresa y conseguir una beca si superaba determinadas "pruebas".

Para ello, presuntamente se hizo pasar por la directora del centro y por una supuesta alumna. A través de esos perfiles, enviaba mensajes dirigidos a lograr que la víctima normalizara conductas sexuales y aceptara prácticas que, según creía, formaban parte del proceso de acceso a la academia.

Entre los mensajes recogidos por la Fiscalía figura uno en el que, haciéndose pasar por la directora, escribía: "Quiero recordarte tus obligaciones hacia tu profesor, si quieres subir de nivel y acabar siendo su ayudante. Tienes que ser siempre sumisa, servicial y obediente".

En otro mensaje, atribuido al perfil falso de una alumna, podía leerse: "No debemos pensar, debemos hacerlo directamente sin pensar. Él ya piensa por nosotros".

La acusación sostiene que, entre junio y agosto de 2023, el acusado sometió a la joven a distintas prácticas sexuales, algunas de carácter vejatorio, y le pidió imágenes y vídeos sexuales asegurándole que formaban parte de las pruebas para obtener la beca.

La familia descubrió los mensajes

Durante la primera sesión del juicio declararon el padre y la hermana de la víctima. Ambos explicaron que la joven estaba ilusionada con la posibilidad de estudiar para convertirse en masajista y que creía realmente que estaba realizando un proceso de selección para entrar en una academia importante de Manresa.

El padre relató que descubrió conversaciones en el teléfono móvil de su hija en agosto de 2023 y que el contenido le pareció "tan horrendo" que decidió no preguntarle directamente y acudir a los investigadores.

La hermana describió la relación entre el acusado y la joven como "paternofilial" y aseguró que el hombre se dirigía a ella como "filleta". También explicó que las conversaciones estaban ocultas y protegidas, y que consiguió realizar capturas de pantalla antes de que los mensajes desaparecieran automáticamente a las 24 horas.

Según declaró ante el tribunal, en esos chats aparecían "las imágenes y los ejercicios" sexuales que el acusado proponía a la víctima. Las capturas fueron posteriormente entregadas a los Mossos d'Esquadra.

La discapacidad de la víctima

Los familiares insistieron en que la joven presentaba una situación de especial vulnerabilidad debido a su discapacidad intelectual. Según relataron, tenía dificultades para detectar engaños o situaciones de riesgo y dependía en gran medida de su entorno cercano.

La hermana aseguró que la víctima no llegó a comprender plenamente la gravedad de los hechos y que el impacto emocional más fuerte fue descubrir que la academia y la beca no existían. "Era su sueño", afirmó durante la vista oral.

La Fiscalía considera que el acusado aprovechó precisamente esa vulnerabilidad para construir el engaño y ejercer control sobre la joven mediante falsas promesas y mensajes de obediencia.

Investigado en otra causa

El agente está además investigado en otra causa judicial por presuntamente narcotizar a la hija de una expareja para agredirla sexualmente, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

La existencia de esta segunda investigación salió a la luz durante el análisis del teléfono móvil del acusado en el marco de la causa que ahora se juzga. Los investigadores localizaron imágenes de carácter sexual relacionadas con otra mujer.