El juez archiva la querella contra las Irlandesas por el suicidio de Sandra Peña

Un Juzgado de Sevilla ha acordado el archivo provisional de la querella que los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado noviembre víctima de un posible caso de acoso, habían presentado contra los responsables del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla.

En un reciente auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves y contra el que cabe recurso, el magistrado del Juzgado de Instrucción 7 entiende que el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida".

Las actuaciones ahora archivadas se abrieron por la querella de los padres de la menor contra el centro educativo, perteneciente a la Fundación Educativa Mary Ward, su director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora por la posible comisión de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante.

Esta actuación ha sido paralela a la que mantiene abierta un Juzgado de Menores de Sevilla que investiga, por su parte, a las tres alumnas del colegio que fueron señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña.