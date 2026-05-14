Hallan muerta a una mujer que pudo convivir con el cadáver de su madre en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han localizado los cadáveres de dos mujeres, de 87 y 63 años de edad, en el interior de una vivienda ubicada en el conocido barrio de Parquesol, en la ciudad de Valladolid. Las fallecidas, que eran madre e hija, compartían el domicilio en el que han sido encontradas. Según las primeras pesquisas, el hallazgo se ha producido sin que se hayan detectado signos de violencia en ninguno de los dos cuerpos, lo que descarta en un principio la intervención de terceras personas en este trágico suceso.

El aspecto más llamativo de esta investigación preliminar es el estado en el que se encontraban los restos mortales. Los primeros indicios recabados por los investigadores apuntan a que la mujer de 63 años habría estado conviviendo durante un tiempo prolongado con el cadáver de su anciana madre. La inspección ocular inicial realizada en el lugar de los hechos revela una clara diferencia en el deterioro físico, mostrando que una de ellas falleció en fechas muy anteriores a la otra.

El descubrimiento tuvo lugar a última hora de este pasado martes. Fue una familiar de las dos mujeres quien, alarmada por la falta de noticias y la imposibilidad de contactar con ellas por los medios habituales, decidió personarse en el domicilio familiar. Ante la ausencia de respuesta desde el interior del piso, se procedió a alertar a las fuerzas de seguridad, que facilitaron el acceso al inmueble y confirmaron el fatal desenlace.

El subdelegado del Gobierno en la provincia castellanoleonesa, Jacinto Canales, ha sido el encargado de confirmar oficialmente los detalles del hallazgo este mismo jueves en declaraciones a la agencia EFE. La autoridad provincial ha reiterado que las diligencias se mantienen bajo estricto control mientras se esclarecen las circunstancias exactas que rodearon ambos decesos, pidiendo cautela hasta que concluyan los trabajos forenses.

En estos momentos, la investigación policial permanece abierta para intentar arrojar luz sobre este suceso que ha conmocionado al vecindario. La vivienda de Parquesol ha quedado totalmente precintada por las autoridades competentes con el fin de preservar cualquier posible prueba o indicio relevante para el caso. Las unidades de policía científica y judicial trabajan de forma coordinada para reconstruir los últimos días de vida de las dos mujeres y comprender cómo se desarrolló esta dramática situación sin que el entorno más próximo se percatara de lo que ocurría en el interior del domicilio.

La resolución definitiva del caso queda ahora en manos de la ciencia forense. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde los especialistas procederán a realizar las autopsias preceptivas. Hasta que no se disponga de los resultados toxicológicos y anatómicos que arrojen dichos exámenes, fuentes de la investigación advierten que no se podrán confirmar de manera fehaciente las causas reales de ambos fallecimientos. Este tipo de episodios pone de relieve, una vez más, el drama de la soledad que afecta a muchas personas mayores en los núcleos urbanos.