Vandalizan el altar en memoria de Sandra Peña, la menor víctima de presunto acoso escolar

La vandalización del altar improvisado en memoria de Sandra Peña, la menor de 14 años fallecida tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha provocado una fuerte ola de indignación en Sevilla. El espacio, levantado por familiares, vecinos y amigos en la calle Rafael Laffón, en el barrio donde vivía la adolescente, ha vuelto a aparecer dañado con pintadas y manchas de pintura sobre fotografías, mensajes y objetos personales colocados como homenaje a la joven.

Según recoge Telecinco, los actos vandálicos se han repetido durante las últimas semanas, afectando a numerosos recuerdos depositados en memoria de Sandra Peña. Entre los elementos dañados figuran imágenes de la menor, dedicatorias escritas por compañeros y allegados, así como símbolos vinculados a una de sus grandes pasiones: el fútbol.

Las últimas pintadas, realizadas con pintura roja y negra, han vuelto a generar malestar entre los vecinos de la zona y entre quienes continúan reclamando mayor atención frente al problema del acoso escolar. El altar improvisado se había convertido en un punto de encuentro para familiares, amistades y personas del entorno de la adolescente, que desde su fallecimiento acuden con frecuencia para dejar flores, velas, cartas y mensajes de recuerdo.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, algunos padres de alumnos del Colegio Irlandesas de Loreto —centro en el que estudiaba Sandra— han colaborado en las tareas de limpieza tras los ataques vandálicos. Al tratarse de carteles plastificados, parte de la pintura pudo retirarse utilizando acetona, aunque algunos objetos quedaron seriamente deteriorados.

Además, la madre de la menor tuvo que retirar recientemente varios elementos colocados en el altar después de que también aparecieran dañados. Entre ellos se encontraba una bandera del Real Betis Balompié, equipo del que Sandra era aficionada, así como la camiseta del conjunto de fútbol en el que jugaba la adolescente. Ambos objetos aparecieron cubiertos con pintura blanca.

El caso de Sandra Peña conmocionó a la sociedad sevillana hace meses después de que trascendiera que la joven habría sufrido presuntamente situaciones de acoso por parte de compañeras de clase. Desde entonces, familiares y vecinos han reclamado más medidas de prevención y protocolos eficaces contra el bullying en los centros educativos.

En redes sociales, numerosos usuarios han mostrado su apoyo a la familia de Sandra y han condenado los ataques contra el espacio de homenaje, calificando los hechos de "inhumanos" y "crueles". Mientras tanto, el altar continúa siendo un símbolo de recuerdo para quienes conocieron a la adolescente y para muchos vecinos de la zona, que mantienen vivo el homenaje pese a los reiterados actos vandálicos sufridos en las últimas semanas.