Dos exempleados roban 9.000 euros y vinos caros de un restaurante con dos estrellas Michelin en Galicia

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 24 y 19 años, ambos vecinos de Pontevedra, acusados de robar más de 9.000 euros en efectivo y varias botellas de vino de gran valor en el restaurante del chef Pepe Vieira, en Poio (Pontevedra), distinguido con dos estrellas Michelin.

Los arrestados habían trabajado anteriormente en el establecimiento y, según la investigación, aprovecharon su conocimiento de las instalaciones para cometer el robo durante la madrugada del pasado 18 de marzo.

Los investigadores sostienen que los sospechosos accedieron al restaurante utilizando una llave falsificada. Una vez dentro, se dirigieron directamente a la caja registradora, de donde sustrajeron el dinero en efectivo.

Después bajaron a la bodega del local y se llevaron numerosas botellas de vino de alta gama, entre ellas varias de la exclusiva marca Sketch, comercializada casi únicamente en restaurantes de alta gama como el de Pepe Vieira. El botín incluía además otras botellas de importante valor económico.

Tras identificar a los presuntos autores, la Guardia Civil registró sus domicilios y logró recuperar parte de los objetos robados. Entre el material intervenido había dinero en efectivo y varias de las botellas sustraídas, algunas de ellas vendidas en exclusiva al restaurante.

Los dos detenidos quedaron en libertad después de prestar declaración en dependencias policiales. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Pontevedra, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial.