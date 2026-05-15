La Ertzaintza ha detenido este jueves al presidente del club vizcaíno Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, de la localidad de Igorre, por el escándalo de las participaciones impagadas de la Lotería de Navidad que ha dejado a decenas de familias sin cobrar unos 10.000 euros por papeleta. La Policía Vasca le atribuye presuntos delitos de estafa y administración desleal después de haber recibido ya unas 130 denuncias relacionadas con el caso.

El arrestado, de 53 años, fue detenido en Durango (Vizcaya) y será puesto a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El caso ha provocado una enorme conmoción en Igorre y en otros municipios vizcaínos donde se habían vendido participaciones del número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo de Navidad. Lo que en diciembre parecía una lluvia de millones para la comarca ha acabado convertido en un auténtico escándalo judicial.

El dinero del premio "se acabó"

El propio club reconoció que había vendido más participaciones premiadas de las que realmente podía respaldar con décimos oficiales. Inicialmente admitió un "error" de 225 participaciones, aunque los afectados sostienen que podrían haber sido incluso 286. La cantidad pendiente de pago ronda ya los 2,7 millones de euros.

Según explicó públicamente el presidente ahora detenido, el club no detectó el desfase hasta que el dinero procedente del premio "se acabó" y todavía quedaban numerosas personas por cobrar.

El Arratiko Zekorrak Rugby Taldea había adquirido 285 décimos del número premiado y repartió cientos de participaciones entre jugadores, familiares, vecinos y colaboradores del club. Cada papeleta costaba cinco euros, de los cuales cuatro se jugaban y uno se destinaba como donativo para financiar la entidad deportiva. El problema surgió porque, presuntamente, se distribuyeron más boletos de los que correspondían a los décimos realmente comprados.

La directiva sí ha cobrado

La indignación entre los afectados ha ido creciendo conforme pasaban las semanas. Muchos entregaron hace meses toda la documentación requerida para cobrar el premio y, pese a las promesas del club, nunca recibieron el dinero. Algunos denunciantes aseguran además que hubo personas cercanas a la directiva que sí cobraron antes de que se descubriera el agujero económico.

La Ertzaintza unificó todas las denuncias en un mismo atestado por un posible delito de estafa. Paralelamente, los perjudicados comenzaron a organizarse para emprender acciones judiciales conjuntas. Juristas consultados por medios vascos recuerdan que la venta de una participación de lotería constituye un contrato entre el emisor y el comprador, por lo que existe obligación legal de abonar el premio correspondiente.

El Ayuntamiento de Igorre también mostró públicamente su preocupación por el impacto social del caso, que ha generado un fuerte clima de tensión y malestar en el municipio.