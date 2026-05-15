"No entendemos nada. Nos hunde más, nos destroza más que después de 130 días esperando una respuesta se resuelva en media carilla". Son las palabras de los padres de Sandra Peña tras conocer el archivo provisional de la causa por la muerte de su hija, la menor de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla tras un posible caso de acoso escolar.

José Manuel Peña y Zara Villar han concedido una entrevista a Canal Sur donde han compartido parte de los resultados de la autopsia. Según han explicado, la menor presentaba alcohol en sangre (0,59 miligramos) y cortes, lo que les lleva a preguntarse si pudo haber consumido alcohol dentro del propio centro educativo, del que había salido poco antes de fallecer sin haber pasado por su casa: "Que alguien me diga dónde bebió alcohol mi hija", decía la madre visiblemente afectada.

En cuanto a los cortes, según la madre de Sandra, estos eran distintos a las autolesiones que se había realizado meses antes y por las que pidió en su momento que se activara el protocolo contra el acoso escolar y contra el suicidio. Villar ha vuelto a recordar que, pese a solicitarlo a la dirección del centro educativo, ninguno de los dos se llevaron a cabo.

Los padres de Sandra Peña reaccionan en "Hoy en Día" al archivo de la querella contra el colegio de su hija 🌐 #InfórmateEnCanalSur pic.twitter.com/Xyn1wuuY5p — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) May 15, 2026

La madre también critica que la resolución "obvie tantas cosas", entre ellas la autopsia o la falta de activación del protocolo de prevención del suicidio, más allá del relacionado con el acoso, que el propio juez reconoce que no se aplicó.

La querella de la familia se apoya, según han explicado, en la investigación paralela de la Fiscalía de Menores, que sigue abierta. En ese procedimiento se analiza la conducta de tres alumnas señaladas como presuntas acosadoras. "Ahí ha quedado constatado, por todos los testigos, el acoso que sufría Sandra y que el profesorado lo sabía", ha relatado Villar, quien además mencionó la existencia de una carta de despedida de tres folios que la menor habría escrito durante una clase de matemáticas.

Los padres sostienen que el centro restó importancia a la situación, tratándola como "cosas de niños y peleas entre iguales". En su relato, vinculan directamente el fallecimiento de su hija con "una depresión profunda causada exclusivamente por el acoso escolar", que derivó en problemas de autoestima y una elevada autoexigencia.

Los argumentos para archivar la causa

El juez ha decidido archivar la causa al considerar que no existen pruebas suficientes de delitos como homicidio por imprudencia o trato degradante por parte del centro. Aunque reconoce la existencia de un entorno de acoso presuntamente generado por tres compañeras —cuya actuación sigue bajo investigación en un juzgado de menores—, descarta que hubiera una omisión relevante por parte del profesorado.

El auto señala que el colegio adoptó medidas tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, como separar a las alumnas implicadas y realizar un seguimiento psicopedagógico. Además, subraya que el suicidio ocurrió fuera del recinto escolar y que no se puede establecer una relación directa entre la actuación del centro y el desenlace, ni exigir a los docentes que previeran lo ocurrido. Mientras tanto, la familia ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.