Matan a tiros al cantaor Matías de Paula, íntimo amigo de Pitingo, en Villanueva de la Serena

El cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, ha fallecido tras recibir varios disparos en la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena (Badajoz), en un suceso ocurrido alrededor de las tres de la tarde.

El artista, perteneciente a la familia gitana de los Chucarros, fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, pero no pudieron salvar su vida. Las primeras investigaciones apuntan al uso de un arma de fuego y el presunto autor de los hechos habría sido identificado, aunque no detenido.

Con una larga trayectoria en el mundo del flamenco, trabajó en tablaos de Madrid como Torres Bermejas o Casa Patas y formó parte del Ballet Nacional de España. También compartió escenario con figuras como Enrique Morente o José Mercé y mantenía una estrecha amistad con el cantante Pitingo. Además, impulsó proyectos formativos en su localidad natal y desarrolló una carrera internacional en países como Japón o Estados Unidos.