Un guardia civil dispara a un conductor que embistió a su compañero en Benicarló

Un conductor de un vehículo ha embestido "en reiteradas ocasiones" a un agente de la Guardia Civil, al intentar escapar de un dispositivo operativo, en un área de servicio de Benicarló (Castellón).

Al parecer, el conductor del vehículo ha arrollado "en varias ocasiones" y con "actitud violenta" a un agente de la Guardia Civil cuando este ha dado el alto en un control operativo. El otro agente ha empleado el arma reglamentaria y ha abierto fuego contra el conductor, puesto que no cesaba mientras embestía al otro agente, según informan a Europa Press fuentes de Comandancia.

Tras conseguir inmovilizar el vehículo, que era un coche robado, la Guardia Civil ha detenido a los dos integrantes del turismo, quienes tienen antecedentes policiales.

Las mismas fuentes recalcan que el agente arrollado ha sufrido heridas "leves" y el conductor se encuentra "fuera de peligro" y "bajo custodia policial" en un centro hospitalario.

Los hechos se han producido sobre las 13:30 horas en un área de servicio de la localidad castellonense de Benicarló. Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.