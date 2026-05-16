Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo de 20 años en un cuartel de Alicante

Los cuerpos sin vida de tres personas —un agente de la Guardia Civil de 55 años, su mujer y el hijo de ambos, de 20 años— han sido hallados la mañana de este sábado en una de las viviendas del cuartel de la Guardia Civil en la localidad alicantina de Dolores, en la comarca de la Vega Baja. Según han informado fuentes de la Comandancia y de la investigación, el caso se está tratando de forma preliminar como un presunto crimen de violencia machista.

La familia residía en el municipio desde el año 1996, donde el hijo había nacido y cursado sus estudios. Al parecer, no existían antecedentes previos por violencia de género en el seno de la familia.

Detalles de la investigación

Los tres fallecidos presentaban heridas por arma de fuego. Según los primeros datos de la investigación, el cuerpo del agente fue localizado en el pasillo de la vivienda con una herida en la cabeza y el arma reglamentaria junto a él.

La investigación continúa abierta y las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer las causas exactas del suceso, a la espera de que se concluya el levantamiento de los cadáveres y se realicen las autopsias correspondientes.

Reacción institucional y luto oficial

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Dolores ha reaccionado de forma inmediata decretando tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas que estaban programadas en el municipio para las próximas jornadas.

"Ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio, se suspenden los actos oficiales y se declaran tres días de luto", han manifestado fuentes municipales a través de un comunicado.

Repunte de la violencia machista y vicaria

De confirmarse oficialmente la naturaleza machista del crimen, este caso elevaría a 20 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, siendo la tercera víctima en la Comunidad Valenciana en 2026. Desde que se iniciaron los registros oficiales, 1.361 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en todo el país (170 en la Comunidad Valenciana).

Asimismo, en lo que respecta a la violencia vicaria, el hijo de 20 años se convertiría en el tercer menor o hijo asesinado por su progenitor con el objetivo de causar daño a la madre en solo cinco meses dentro de la Comunidad Valenciana, sumando un total de 69 víctimas mortales en toda España desde que se tienen registros.