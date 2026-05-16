Matan a un hombre en Barcelona de un tiro en la cabeza a plena luz del día

Un hombre ha fallecido esta tarde en una calle del barrio de la Marina de Barcelona al ser alcanzado por los tiros que le ha disparado una persona que ha huido del lugar y está siendo buscada por los Mossos. El suceso, según ha informado la policía catalana, ha tenido lugar sobre las 19:20 horas en la calle Minería de Barcelona, cerca del paseo de la Zona Franca, donde el hombre ha sido alcanzado por los disparos que ha realizado otro hombre.

La víctima ha quedado malherida y varios ciudadanos que se encontraban en el lugar han intentado auxiliarla sin éxito. Cuando los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han llegado a la zona han constatado que estaba muerta. En la zona trabajan esta noche efectivos de la policía científica, que tratan de recoger los casquillos de las balas disparadas, así como agentes de los Mossos, que están tomando declaración a los testigos. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto judicial.

Según desvela La Vanguardia, la víctima, de nacionalidad española, tenía antecedentes por salud pública y algunos testigos cuentan que fue tiroteada por la espalda. El diario catalán recuerda que es el segundo tiroteo mortal en menos de un mes en la región y que los responsables policiales están preocupados por las armas de fuego después de que esta semana los Mossos localizaran de manera casual una decena de armas de guerra en Gerona dentro del maletero de un coche. Además, en el barrio de la Mina de San Adrián del Besós hubo un tiroteo entre varias familias.

Sin estar relacionado todavía este asesinato con la guerra de mafias de los Balcanes que se está librando en el resto de Europa, cabe recordar que en Cataluña este conflicto se ha cobrado una víctima mortal. Hace menos de un mes, el pasado 14 de abril, un hombre de nacionalidad serbia de 44 años fue tiroteado mortalmente por la espalda y en la cabeza, como en el asesinato de este sábado, frente a su mujer y su hija recién nacida en el Poblenou. Hace una semana otro hombre serbio fue tiroteado y herido de gravedad en Lloret de Mar.