Susto en Villajoyosa: explosión de una bombona en un concurso de tortillas

Dos personas —un hombre de 77 años y una mujer de 66— han resultado heridas este sábado durante un concurso de tortillas con motivo de la festividad de San Isidro en Villajoyosa (Alicante), tras la explosión de una bombona de camping gas que suministraba el hornillo de un participante.

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El Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) ha movilizado hasta el lugar una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), que ha atendido al hombre por quemaduras en su cara y brazo y a la mujer por una contusión en la mano. Ambos han sido trasladados al Hospital de la Marina Baja.

En redes sociales, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha informado de que en el concurso de tortillas, organizado por la Comisión de Fiestas de la ermita de la localidad, se ha producido la explosión de la bombona, tras la que se ha activado el dispositivo de seguridad y emergencias.