Muere un montañero de 60 años tras sufrir una caída en el pico Almanzor, en la Sierra de Gredos

Un montañero de unos 60 años ha fallecido tras sufrir una caída en el pico Almanzor, en la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. El hombre participaba en una expedición formada por nueve personas cuando se produjo el accidente en una de las laderas de esta cumbre situada en el término municipal de Zapardiel de la Ribera.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que el aviso se recibió alrededor de las 20:00 del sábado, cuando una llamada alertó de la caída de un integrante del grupo y de que no conseguían localizarlo.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León asumió la dirección del operativo de rescate. El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias de Sacyl, cuyos profesionales efectuaron una primera valoración y facilitaron instrucciones al alertante.

A continuación, los técnicos del centro coordinaron las labores de localización de la víctima y movilizaron el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos, enfermera. De forma paralela, el Servicio de Emergencias 112 avisó a la Guardia Civil de Ávila, que activó a sus especialistas de montaña para participar en la operación.

Retirada del helicóptero durante la noche

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero recorrió el canal de acceso hasta localizar al grupo de montañeros que integraba la expedición. El equipo de rescate fue dejado en tierra para continuar las labores a pie, aunque la aeronave tuvo que abandonar la zona debido a la falta de luz.

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Los rescatadores avanzaron entonces hasta el lugar donde se encontraba el grupo. Allí fueron informados de que tres de los ocho compañeros del fallecido ya habían descendido por sus propios medios hasta el refugio de la Laguna de Gredos.

Las condiciones meteorológicas y la oscuridad complicaron el operativo durante la noche. Los especialistas tuvieron que ayudar en el descenso de los cinco montañeros restantes mediante maniobras técnicas con arneses y cuerdas hasta conducirlos al refugio de la Laguna Grande.

Localizado en la cara sur del Almanzor

Mientras se realizaban las tareas de evacuación del grupo, continuaba la búsqueda del montañero desaparecido. Finalmente, el cuerpo fue localizado en la cara sur del pico Almanzor, ya dentro del término municipal de Candeleda, también en la provincia de Ávila.

Fueron los especialistas de la Guardia Civil quienes se encargaron posteriormente del traslado del cadáver hasta Arenas de San Pedro, además de realizar los trámites judiciales correspondientes.