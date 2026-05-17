Tres heridos, dos de ellos menores, en una agresión con arma blanca en la playa de Las Moreras de Valladolid

Un total de tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, han resultado heridos por arma blanca tras una agresión registrada en la noche de este domingo en la playa de Las Moreras, en Valladolid. El incidente ha dejado además dos personas detenidas, ambas mayores de edad, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Los heridos han sido trasladados a distintos centros hospitalarios de la ciudad tras la intervención de los servicios de emergencias sanitarias y de los cuerpos de seguridad desplegados en la zona.

El aviso inicial se ha producido cuando varios alertantes han contactado con el servicio de emergencias 112 de Castilla y León para informar de un joven herido en la cabeza tras una agresión con arma blanca en la zona de la playa de Las Moreras.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar de los hechos.

Minutos después, el Cuerpo Nacional de Policía ha informado de la existencia de otras dos personas heridas, lo que ha ampliado el dispositivo sanitario desplegado. En ese momento se ha activado una segunda UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

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Tres heridos de distinta gravedad

Según la información facilitada por el servicio de emergencias, el primer herido es un menor de unos 16 años, que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El segundo afectado es un varón de alrededor de 20 años, evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico. La tercera persona herida es otro menor de edad, que ha sido trasladado por efectivos de Cruz Roja al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Uno de los afectados presentaba heridas en el cuello y otro en una mano, todas ellas compatibles con una agresión con arma blanca.

Tras la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, han sido detenidas dos personas, ambas mayores de edad, presuntamente relacionadas con los hechos.