Detenida una mujer en Salamanca por asesinar a puñaladas a su pareja

Una mujer ha sido detenida en Salamanca como presunta autora de la muerte de un hombre de unos 40 años tras una agresión con arma blanca en un domicilio de la capital salmantina. Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este lunes, en torno a las 06:45 horas, en una vivienda situada en la calle Petunias, en el barrio de Garrido.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la víctima era la pareja sentimental de la detenida. La investigación permanece abierta y se encuentra en manos de la Policía Nacional, que trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La alerta se recibió a través de una llamada al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, en la que se avisaba de que un hombre había resultado herido por arma blanca y se encontraba inconsciente en el interior del domicilio.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras la llamada, el centro de emergencias movilizó a la Policía Nacional, la Policía Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó hasta el lugar una UVI móvil.

A su llegada, los equipos sanitarios encontraron al varón en estado grave, con heridas compatibles con una agresión con cuchillo, según la información facilitada. El hombre se encontraba inconsciente en el momento de la intervención.

Pese a los intentos de reanimación realizados por el personal sanitario desplazado al domicilio, no fue posible salvar su vida. El fallecimiento fue confirmado en el propio lugar de los hechos.

Detención en el mismo escenario

La Policía Nacional procedió a la detención de una mujer en el marco de la investigación abierta tras el suceso. La arrestada es la presunta autora de un delito de homicidio, según han indicado fuentes policiales.

La detenida, de unos 40 años, permanece a la espera de pasar a disposición judicial mientras los agentes continúan recopilando información para determinar con precisión lo ocurrido en el interior de la vivienda.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la secuencia de los hechos ni sobre la posible motivación de la agresión. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan en la reconstrucción de lo sucedido en el domicilio de la calle Petunias durante las primeras horas de la mañana. El objetivo es determinar cómo se produjo la agresión y cuál fue la dinámica previa al aviso recibido por el 112.

Fuentes del operativo han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de actuaciones en su fase inicial de investigación, a la espera de los resultados de las diligencias policiales y forenses.

El suceso ha generado una intensa movilización de los servicios de emergencia en una zona residencial del barrio de Garrido, donde se produjo la intervención durante la madrugada.