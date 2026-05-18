Detenida una pareja en Granada por explotar a veinte inmigrantes irregulares como repartidores

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre y una mujer, de 31 y 29 años respectivamente, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, así como de fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Los arrestados habrían diseñado una red en la que empleaban a casi una veintena de extranjeros en situación administrativa irregular, aprovechándose de esta vulnerabilidad para someterlos a unas condiciones laborales abusivas.

La investigación que ha propiciado estas detenciones arrancó a principios del pasado mes de marzo. En aquel momento, los agentes de las fuerzas de seguridad detectaron en un barrio de la capital nazarí a una mujer que transitaba a pie con un carrito repleto de paquetes. Ante las preguntas de los efectivos policiales, la ciudadana confesó que carecía de permiso de residencia legal y que se encontraba trabajando como repartidora de paquetería para un individuo de nacionalidad española.

A raíz de este primer contacto, las autoridades iniciaron unas exhaustivas pesquisas que destaparon la magnitud de las operaciones de la pareja. Según ha detallado el cuerpo policial, los empleadores contaban con cerca de veinte personas, en su mayoría originarias de Colombia y Venezuela, a las que utilizaban como mano de obra barata. Al carecer del correspondiente permiso de trabajo, los afectados se veían forzados a aceptar las exigencias impuestas para obtener algún tipo de ingreso económico.

Las jornadas de trabajo

El sistema de explotación consistía en asignar a estos ciudadanos unas jornadas maratonianas que se extendían hasta 14 horas diarias, trabajando de lunes a domingo sin apenas interrupción. Durante estas extenuantes jornadas, las víctimas se veían obligadas a entregar alrededor de sesenta paquetes diarios, cubriendo las rutas a pie y llegando a caminar distancias de hasta dieciséis kilómetros en un solo día.

La retribución por este esfuerzo era prácticamente irrisoria. Los empleadores abonaban una cantidad mínima por cada entrega completada con éxito. Los trabajadores estaban sometidos a un estricto y desproporcionado régimen sancionador. Si alguno extraviaba una de las cajas o no cumplía con los ajustados tiempos de reparto estipulados por los detenidos, se les imponían multas de hasta 50 euros.

La institución policial ha confirmado que ninguno de los repartidores contaba con seguro de riesgos laborales ni estaba afiliado a la Seguridad Social. Los dos acusados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá dictaminar las medidas cautelares y el futuro del proceso penal por las infracciones cometidas.