Detenido en Palma por agredir sexualmente durante dos años a su hija menor de edad

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante más de dos años. La investigación se inició después de que la víctima presentara una denuncia el pasado mes de abril ante la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM), en la que relató episodios continuados de abusos y prácticas sexuales presuntamente cometidos por su padre.

Según ha informado la Policía Nacional, la menor explicó que las agresiones comenzaron años atrás y se producían cuando ambos se quedaban solos en el domicilio familiar. De acuerdo con su declaración, el hombre la sometía a tocamientos y a otras prácticas sexuales de forma reiterada.

La denuncia de la menor

La investigación arrancó tras la denuncia presentada por la víctima ante la UFAM, la unidad especializada en violencia sobre la mujer, menores y delitos sexuales. En su declaración, la menor aseguró que los hechos se prolongaron durante más de dos años y que las agresiones se producían prácticamente a diario.

La joven relató a los agentes que su padre aprovechaba los momentos en los que se encontraban solos en casa para cometer las agresiones. Además, afirmó que el hombre la obligaba a ver películas de contenido erótico junto a él.

Según el relato de la menor, el detenido justificaba estas conductas con la excusa de que ella "aprendiera".

Investigación de la Policía Nacional

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para comprobar los hechos relatados por la víctima. La Policía Nacional ha señalado que, una vez conocidas y confirmadas las circunstancias denunciadas, se procedió a localizar al sospechoso.

La detención tuvo lugar el pasado miércoles en Palma. El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Por el momento, la Policía no ha facilitado más información sobre la situación judicial del detenido ni sobre las medidas adoptadas tras su arresto.

Las agresiones cesaron al abandonar el domicilio

La menor también explicó en su denuncia que las agresiones terminaron cuando el progenitor abandonó el domicilio familiar debido a problemas con la madre de la víctima.

Los agentes especializados continuaron las diligencias tras la denuncia para esclarecer el alcance de los hechos y garantizar la protección de la menor durante el proceso de investigación.

La UFAM asumió el caso desde el primer momento, al tratarse de una denuncia relacionada con presuntos delitos sexuales en el ámbito familiar y con una víctima menor de edad.