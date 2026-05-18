Detenidos por timar a vendedores de lotería con billetes de 50 euros usando a su bebé como cebo

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de mayo en Cardedeu —Barcelona— a un hombre de 32 años y a una mujer de 29 acusados de estafar a vendedores de lotería y comerciantes mediante el uso de billetes falsos de 50 euros. La investigación, dirigida por especialistas en Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal (DIC), relaciona a ambos con pagos fraudulentos en municipios como Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Mataró.

La investigación comenzó a mediados de marzo, después de que los Mossos detectaran un aumento de denuncias vinculadas al uso de billetes falsificados de 50 euros. Según ha informado la policía catalana en un comunicado, una parte importante de las víctimas eran vendedores de lotería de distintas localidades del área metropolitana de Barcelona.

La colaboración de los afectados permitió a los investigadores identificar un patrón de actuación repetido y determinar que los autores actuaban conjuntamente. Los agentes comprobaron además que, en numerosas ocasiones, utilizaban a un bebé de nueve meses para distraer a las víctimas y generar confianza durante las compras.

Según la investigación policial, los detenidos actuaban cada día en diferentes municipios y seguían siempre el mismo sistema. Entraban en administraciones de lotería o comercios, compraban cupones de rasca de 1, 2 o 5 euros y pagaban con billetes falsificados de 50 euros para recibir cambio en efectivo.

💶 Feien pagaments amb bitllets falsos de 50€ a venedors de loteria i comerciants de diverses poblacions de l'Àrea Metropolitana. 👮‍♂️ Els detenim a Cardedeu i intervenim 56 bitllets falsos, mòbils i documentació sostreta. pic.twitter.com/jRDfY0FTA3 — Mossos (@mossos) May 16, 2026

Después comprobaban en el propio establecimiento si el cupón estaba premiado. En algunos casos, los Mossos detectaron que llegaron a utilizar dos billetes falsos consecutivos con la misma víctima en un solo día.

La policía señala que uno de los principales obstáculos de la investigación fue la dificultad de las víctimas para describir físicamente a los sospechosos. Además, muchos comerciantes no detectaban la falsificación en el momento de la compra y solo descubrían el fraude cuando acudían al banco para ingresar la recaudación diaria.

Un mapa delincuencial

Para superar las dificultades de identificación, los investigadores elaboraron un mapa delincuencial con las fechas, horarios y ubicaciones de las denuncias registradas. Ese análisis permitió reconstruir el recorrido habitual de los sospechosos entre distintas poblaciones y finalmente identificarlos.

Los detenidos acumulaban una veintena de antecedentes policiales antes de este operativo, según los Mossos d'Esquadra. La investigación quedó en manos de los especialistas de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal, que coordinaron el dispositivo policial desarrollado el pasado 5 de mayo en Cardedeu.

56 billetes falsificados

Durante el operativo, los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de los sospechosos en Cardedeu. Allí detuvieron al hombre y a la mujer e intervinieron 56 billetes falsos de 50 euros, además de tres teléfonos móviles y diversa documentación presuntamente sustraída.

Según la policía, los billetes intervenidos presentaban una calidad elevada e imitaban incluso las marcas táctiles características de los billetes auténticos . Esa similitud dificultó que las víctimas detectaran la falsificación en el momento del pago. Los Mossos atribuyen a los arrestados afectaciones en numerosos establecimientos comerciales y precisan que 46 de las víctimas eran vendedores de lotería.