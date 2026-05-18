Giro en el naufragio del yate del empresario Mike Lynch: investigan al capitán y a la tripulación

El misterio que rodea el hundimiento del superyate Bayesian vuelve a situarse en el centro de la atención internacional tras la aparición de nuevas conclusiones preliminares sobre la tragedia ocurrida frente a las costas de Sicilia. La embarcación de lujo, propiedad del empresario tecnológico británico Mike Lynch, naufragó en la madrugada del 19 de agosto de 2024 mientras transportaba a 22 personas durante una celebración privada.

El velero, de 56 metros de eslora y considerado una de las joyas más avanzadas de la ingeniería naval, desapareció bajo el agua en apenas unos minutos cerca de la localidad siciliana de Porticello. El accidente dejó siete fallecidos, entre ellos el propio Lynch y su hija Hannah, además de reconocidas figuras del ámbito financiero y legal, como Jonathan Bloomer y el abogado Chris Morvillo, junto a sus esposas.

La reunión había sido organizada para celebrar la absolución de Lynch en el mediático proceso judicial relacionado con la venta de su empresa tecnológica a Hewlett-Packard. Lo que debía ser una exclusiva travesía de celebración terminó convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más impactantes del año.

Los testimonios de los supervivientes describieron escenas de caos y desesperación. Angela Bacares, esposa de Lynch, relató cómo el barco quedó completamente a oscuras mientras el agua comenzaba a invadir los camarotes. Algunos pasajeros improvisaron vías de escape utilizando muebles desplazados por el fuerte balanceo del yate. Además de las víctimas mortales, varias personas resultaron heridas y uno de los marineros cayó al mar durante el temporal.

El empresario Mike Lynch

Durante meses surgieron numerosas teorías sobre las causas del naufragio. Se especuló con posibles fallos estructurales del Bayesian, e incluso aparecieron hipótesis conspirativas debido al perfil de las víctimas y a la reciente muerte de Stephen Chamberlain, colaborador cercano de Lynch, ocurrida pocos días antes del accidente.

Giro en la investigación

Sin embargo, las primeras conclusiones de la investigación italiana apuntan ahora hacia posibles errores humanos durante la gestión de la emergencia. Según medios británicos, los expertos consideran que las condiciones meteorológicas, aunque severas, no fueron excepcionales hasta el punto de justificar por sí solas el hundimiento, especialmente porque otras embarcaciones cercanas lograron soportar el temporal sin sufrir daños importantes.

Las autoridades investigan actualmente al capitán neozelandés y a dos miembros británicos de la tripulación por presunto homicidio involuntario, aunque todavía no existen cargos formales. La defensa de la tripulación sostiene que se siguieron todos los protocolos de seguridad y que tanto puertas como escotillas estaban cerradas antes de que comenzara la tormenta.

Mientras tanto, el caso continúa generando una enorme expectación internacional. Las conclusiones definitivas de la investigación podrían conocerse el próximo 19 de agosto, justo un año después de la tragedia que convirtió al lujoso Bayesian en símbolo de uno de los naufragios más impactantes de los últimos tiempos.