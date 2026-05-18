El Gobierno de las Maldivas ha informado este lunes de que se han localizado los cuerpos de cuatro buceadores italianos que permanecían desaparecidos desde finales de la semana pasada. La tragedia se desencadenó mientras el grupo, junto con un quinto compañero —el único miembro de la expedición que había sido hallado hasta el momento—, realizaba una inmersión en aguas del océano Índico. Según las primeras informaciones, el grupo de submarinistas había descendido a una peligrosa gruta submarina en la zona de Alimathà, lugar donde quedaron atrapados por causas que todavía se desconocen de manera oficial.

A este trágico balance se suma la muerte de Mohammed Mahudhee, un miembro del Ejército de Maldivas y uno de los rescatistas que participaba activamente en las tareas de búsqueda, cuyo cuerpo fue recuperado el pasado sábado.

Los cinco submarinistas italianos contaban con una dilatada experiencia y se encontraban participando en una inmersión de carácter estrictamente científico en la cueva de Thinwana Kandu, un enclave conocido popularmente como la Gruta de los Tiburones, situado en el atolón de Vaavu, también denominado Felidhoo. Se trataba de una expedición que formaba parte de un viaje organizado anualmente para científicos marinos italianos.

Uno de los compañeros de los fallecidos ha querido desmarcar el suceso de una actividad meramente recreativa y ha declarado que "recogían datos, no estaban de vacaciones", al tiempo que aseguraba que las condiciones meteorológicas eran totalmente favorables el día en que ocurrió el siniestro. Sin embargo, el sábado la prensa local del país asiático publicó que la inmersión se había realizado a una profundidad que superaba el límite legal autorizado para el buceo en las Maldivas, el cual está fijado en los 30 metros.

Por su parte, el portavoz del Gobierno maldivo ha confirmado en declaraciones a la cadena británica BBC que se llevarán a cabo nuevas inmersiones "en los próximos días" con el objetivo de recuperar los cuerpos de los científicos fallecidos.