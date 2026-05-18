Le niegan dinero para droga y agrede a toda su familia en Vitoria

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han procedido a la detención de un individuo de 27 años de edad, acusado de un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. Los hechos tuvieron lugar durante la pasada madrugada, cuando el sujeto protagonizó un violento altercado en el domicilio que compartía con varios parientes. Según las primeras diligencias, el detonante de la agresión fue la firme negativa de sus allegados a facilitarle medios económicos para la adquisición de estupefacientes.

La intervención policial se inició pasadas las doce y media de la noche. En ese momento, la Central de Coordinación de emergencias recibió varios avisos alertando de una fuerte disputa. Inmediatamente, se requirió la presencia de una patrulla de la Guardia Urbana para que se personara en un inmueble situado en el conocido barrio de Desamparadas. Los vecinos habían escuchado gritos angustiosos solicitando el auxilio urgente de las autoridades, lo que propició la rápida movilización de los efectivos de seguridad.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes no tuvieron que acceder de inmediato a la vivienda, ya que se encontraron en la propia vía pública con un grupo de personas en evidente estado de nerviosismo. Estos individuos, que resultaron ser los familiares directos del presunto agresor, relataron a los policías los momentos de tensión vividos instantes antes. Según su testimonio, el joven había regresado a la residencia familiar mostrando una actitud muy alterada y exigiendo de forma agresiva que le entregaran efectivo para sufragar su adicción.

Ante la falta de respuesta afirmativa por parte de sus familiares, el varón perdió el control y comenzó a propinar golpes a los presentes. Como consecuencia de este ataque indiscriminado, resultaron lesionados de diversa consideración su propia madre, una hermana y un tío que también se encontraba en el domicilio. La gravedad de la situación obligó a las tres víctimas a abandonar precipitadamente la casa para evitar males mayores y buscar protección en la calle, donde finalmente fueron asistidos por la dotación policial.

Tras recabar esta información y comprobar el estado de los agredidos, los agentes de la Policía Local se dirigieron al edificio para tratar de localizar al responsable de los hechos. El dispositivo de búsqueda fue breve, ya que los efectivos policiales hallaron al individuo en el mismo portal del inmueble. Tras proceder a su identificación y comprobar su presunta implicación en los altercados, los agentes efectuaron su detención inmediata y su posterior traslado a dependencias policiales, donde quedará a la espera de pasar a disposición judicial.