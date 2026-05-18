Muere una agente inmobiliaria que se cayó por el hueco de una buhardilla cuando enseñaba una casa en Granada

La mujer que resultó herida grave tras precipitarse por el hueco de una buhardilla en una vivienda de la localidad granadina de Lecrín ha fallecido este fin de semana después de permanecer ingresada en el Hospital de Neurotraumatología del complejo Virgen de las Nieves de Granada. La víctima recibió sepultura este lunes en el cementerio de Restábal, en el municipio de El Valle, donde residía desde hacía años.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que se trataba de una mujer de alrededor de 55 años y nacionalidad neerlandesa, muy conocida en la zona. Según han explicado, estaba asentada desde hacía tiempo en El Valle y trabajaba en la compra y venta de viviendas, especialmente orientadas a personas extranjeras interesadas en instalarse en la comarca.

El accidente ocurrió en una vivienda de Chite

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, 15 de mayo, en una casa situada en la calle Santísima Trinidad de la pedanía de Chite, perteneciente al municipio de Lecrín. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 11:00 horas una llamada de auxilio en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una mujer que había sufrido una caída y se encontraba herida de gravedad.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, además de movilizar a efectivos de la Guardia Civil y del cuerpo de bomberos.

Por causas que no han trascendido, la mujer se precipitó por el hueco de una buhardilla y cayó desde una altura aproximada de dos metros, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

Trasladada en helicóptero al hospital

Hasta el lugar del accidente se desplazó un helicóptero sanitario para atender a la víctima. Después de ser estabilizada, fue evacuada por aire hasta la helisuperficie del 112 y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital de Neurotraumatología del complejo hospitalario Virgen de las Nieves, en Granada capital.

La mujer permaneció ingresada con heridas de gravedad hasta que finalmente falleció durante el fin de semana, según han confirmado fuentes municipales.

Sepultura este lunes en Restábal

El entierro ha tenido lugar este lunes en el cementerio de Restábal, núcleo perteneciente al municipio de El Valle. Desde el Ayuntamiento han señalado que la fallecida era una persona conocida y apreciada entre los vecinos de la localidad por su actividad profesional y su vinculación con la zona desde hacía años.

El accidente causó una importante movilización de los servicios de emergencia durante la mañana del viernes, con la intervención coordinada de sanitarios, agentes de la Guardia Civil y efectivos de bomberos.