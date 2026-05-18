Nueva tragedia en Maldivas: muere ahogado un turista español mientras practicaba surf

Un ciudadano español de 53 años ha perdido la vida este lunes ahogado mientras practicaba deporte en el atolón de Gaafu Dhaalu, situado en la zona meridional de la República de las Maldivas. Según ha informado la Policía local a la agencia EFE, este suceso supone el tercer incidente de gravedad que afecta a ciudadanos extranjeros en el país asiático en poco más de un mes.

El varón, cuya identidad no ha trascendido por el momento, se encontraba disfrutando de unas vacaciones a bordo de un barco de safari turístico. Desde esa embarcación se había desplazado para sortear las olas a una zona marítima muy cercana a la isla de Vaadhoo, un enclave que goza de enorme popularidad en el conjunto del archipiélago para todos los aficionados a las disciplinas acuáticas.

Según el reporte oficial emitido por las autoridades, tras el percance en el agua, la víctima fue trasladada con la máxima urgencia a la clínica médica de Vaadhoo. Sin embargo, los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento a las 12:57 hora local. Las Fuerzas de Seguridad han procedido a la apertura de la pertinente investigación policial para lograr esclarecer de manera exhaustiva las causas reales que han rodeado este trágico suceso.

Este ahogamiento se inscribe en un periodo especialmente trágico para el sector turístico de la región. De hecho, este mismo lunes las autoridades confirmaron la localización de los cuerpos sin vida de cinco ciudadanos italianos. Estos buceadores perdieron la vida el pasado jueves en un siniestro submarino acaecido en el atolón de Vaavu, una jurisdicción marítima próxima a la capital del país.

Las labores de recuperación en ese caso han revestido una notable complejidad. Los equipos de emergencia locales han tenido que recurrir a especialistas procedentes de Italia y Finlandia. Esta solicitud de ayuda internacional se produjo tras el trágico fallecimiento, el pasado sábado, de un buzo militar maldivo que participaba activamente en el dispositivo de búsqueda de los turistas desaparecidos, lo que evidencia el alto riesgo de estas operaciones en alta mar.

Esta preocupante sucesión de accidentes marítimos para el turismo en las Maldivas comenzó a mediados del pasado mes. En concreto, el 11 de abril, otro compatriota español, un ginecólogo de 30 años que se encontraba celebrando su viaje de novios, sufrió unas gravísimas heridas tras el inesperado ataque de un tiburón tigre mientras realizaba una inmersión deportiva.

A consecuencia de las fuertes mordeduras de este peligroso animal, el joven facultativo sufrió la amputación de una pierna y tuvo que ser intervenido de máxima urgencia. Dicho ataque se registró en las aguas del atolón de Gaafu Alif, una demarcación geográfica muy cercana al lugar donde, lamentablemente, se ha registrado el fatal ahogamiento del surfista durante la jornada de este lunes.