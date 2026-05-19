Así saqueó 82.000 euros el empleado de un locutorio engañando a sus propias víctimas

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Guernica por presuntamente apropiarse de hasta 82.000 euros de clientes de un locutorio y de personas de su entorno. La Ertzaintza le acusa de los delitos de estafa y apropiación indebida después de que varias víctimas denunciaran que el dinero entregado para envíos al extranjero nunca llegó a sus destinatarios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos se habrían producido durante los dos últimos meses en un locutorio situado en la localidad vizcaína de Guernica. El arrestado trabajaba en el establecimiento y, presuntamente, aprovechó su puesto para quedarse con cantidades entregadas por clientes y personas con las que mantenía una relación de confianza.

Las primeras denuncias llegaron después de que varios usuarios comprobaran que las transferencias internacionales que habían realizado no se habían ejecutado. Los clientes acudían al local para enviar dinero a familiares residentes en otros países y el empleado les facilitaba un recibo justificativo de la operación, aunque el envío no llegaba a realizarse.

Transferencias que nunca llegaron

Tras detectar que el dinero no había sido recibido por los destinatarios, las víctimas pusieron los hechos en conocimiento de la Ertzaintza. La investigación permitió comprobar que el trabajador presuntamente expedía justificantes de envío sin completar las operaciones correspondientes.

Además de las cantidades entregadas por clientes del locutorio, los agentes tuvieron conocimiento de otros casos relacionados con préstamos y entregas de dinero efectuadas por personas cercanas al sospechoso.

Una de las víctimas, con la que mantenía una relación de confianza, le concedió un préstamo de 15.000 euros con el compromiso de devolución en un plazo determinado. Posteriormente, esta persona supo que el ahora detenido había obtenido dinero de otras personas en circunstancias similares por un importe aproximado de 34.000 euros adicionales.

El propietario del locutorio también presentó una denuncia contra el trabajador. Según indicó, el empleado se habría apropiado de dinero procedente de recargas telefónicas, ventas y envíos internacionales realizados en el establecimiento.

La cantidad denunciada por el dueño del negocio asciende a alrededor de 33.000 euros, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad.

Trasladó su residencia fuera

La investigación también determinó que el sospechoso dejó de acudir a su puesto de trabajo y trasladó su residencia fuera del País Vasco cuando, presuntamente, fue consciente de que no podía continuar con la actividad y de que varias personas habían denunciado los hechos.

Los agentes encargados del caso consiguieron contactar con él y le instaron a comparecer este pasado sábado en dependencias policiales de Guernica. Una vez allí, fue detenido acusado de un delito de apropiación indebida y estafa.

La Ertzaintza ha señalado que el arrestado será puesto a disposición judicial cuando finalicen las diligencias policiales abiertas en torno al caso.