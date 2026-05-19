Cae una trama que cobraba 150 euros por empadronar a extranjeros con documentos falsos

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a tres personas por su presunta implicación en una trama dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia. La investigación se centra en la supuesta falsificación de documentación oficial para acreditar residencias inexistentes y favorecer así trámites administrativos vinculados a la regularización masiva de extranjeros en España.

La operación, desarrollada de forma conjunta por ambos cuerpos policiales, comenzó el pasado mes de febrero después de que los agentes detectaran irregularidades en varios documentos presentados para formalizar empadronamientos en distintos domicilios de ambas localidades.

Las primeras comprobaciones permitieron identificar indicios de manipulación en diversa documentación aportada por los solicitantes. Entre los documentos investigados se encontraban escrituras de viviendas y facturas de suministro eléctrico que, según los agentes, presentaban alteraciones relevantes o carecían de autenticidad.

Según han informado ambos cuerpos en un comunicado, los documentos supuestamente falsificados se utilizaban para acreditar de manera irregular la residencia efectiva en determinados inmuebles, requisito necesario para obtener el alta en los padrones municipales.

Cobros de 150 euros por cada empadronamiento

Durante las pesquisas, los investigadores averiguaron que los ahora detenidos presuntamente cobraban 150 euros por cada empadronamiento realizado. Los pagos se efectuaban, supuestamente, a cambio de proporcionar la documentación necesaria para completar el trámite administrativo.

Como resultado del operativo, los agentes detuvieron a una mujer de 30 años y a dos hombres de 28 y 29 años. A los tres se les atribuyen presuntos delitos de falsedad documental relacionados con documentos públicos y oficiales.