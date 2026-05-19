Detenido por asesinar a su expareja en plena calle en Gerona

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes por la tarde en Figueras, en la provincia de Gerona, acusado de asesinar a su expareja, una mujer de 33 años, en plena vía pública, según han informado Europa Press y otros medios locales. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la plaza Tarradellas después de recibir el aviso de un incidente grave y, poco después, se ha confirmado el fallecimiento de la víctima, que habría sido apuñalada en mitad de la calle.

Orden de alejamiento

Las primeras informaciones apuntan a que el arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la mujer. Además, según han publicado El Periódico y elDiario.es, el sospechoso ya había sido interceptado por la policía ese mismo lunes después de incumplir la medida cautelar impuesta para evitar cualquier contacto con su expareja. Horas más tarde, habría acabado con su vida a cuchilladas.

Ambos medios también señalan que el hombre fue detenido en el mismo lugar de los hechos y que, en el momento del arresto, todavía estaba ensangrentado después del ataque. Según publica El Periódico, el acusado intentó limpiarse la sangre de las manos y los brazos en una fuente situada en la misma plaza tras cometer el crimen.

Además, en un vídeo difundido en redes sociales se aprecia cómo el hombre atraviesa la plaza para asearse mientras la víctima permanece tendida en el suelo. En un primer momento, los servicios de emergencia habían informado únicamente de una intervención en curso en la zona antes de confirmarse el homicidio.

Por el momento, la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra en Gerona mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. Los agentes continúan recabando pruebas y tomando declaración a posibles testigos para reconstruir cómo se produjeron los hechos.