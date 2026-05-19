Detenido un sospechoso por la muerte a tiros del cantaor Matías de Paula en Badajoz

La Policía Nacional ha detenido este martes a una persona por su presunta implicación en la muerte por arma de fuego del cantaor Matías de Paula, ocurrida el pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz). Según han confirmado a EFE fuentes policiales, las actuaciones permanecen bajo secreto, motivo por el que no se han facilitado detalles sobre la identidad del arrestado ni sobre el estado de la investigación.

Fuentes cercanas al caso sostienen que el detenido sería el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista extremeño, muy conocido en Villanueva de la Serena además de dentro del ámbito flamenco de Extremadura.

Detenido en Magacela

La detención se ha producido en las inmediaciones de Magacela, también en la provincia de Badajoz, durante un operativo policial en el que ha resultado herido un taxista ajeno a los hechos. Por ahora no han trascendido más datos sobre el estado de esta persona ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el incidente.

Matías de Paula falleció el pasado viernes en su localidad natal en un caso que la Policía Nacional investiga como una muerte violenta. El arresto practicado este martes supone la primera detención relacionada con el suceso, mientras los agentes continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Secreto de actuaciones

La Policía Nacional mantiene el secreto de actuaciones sobre este caso, por lo que evita facilitar información adicional acerca de la investigación. Tampoco se han dado a conocer datos sobre la relación exacta del detenido con los hechos más allá de las informaciones trasladadas por fuentes cercanas al caso.