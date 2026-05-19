Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un tiroteo registrado a última hora de este lunes en la localidad almeriense de El Ejido que se ha saldado con la muerte de sus padres y otras cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local y tiene relación familiar con las víctimas, ya que los fallecidos son sus padres.

Según la información proporcionada por la agencia EFE y confirmada por fuentes cercanas a la investigación, los primeros avisos se recibieron en torno a las 23:15 horas. Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar diversas detonaciones en un paraje conocido como El Canalillo, un área situada muy próxima al límite con la vecina localidad de Balanegra. La rapidez de estas llamadas de auxilio permitió activar de inmediato los protocolos de asistencia ciudadana.

Ante la gravedad de los hechos, se despejó un amplio dispositivo policial liderado por la Guardia Civil, que movilizó a diversas patrullas y unidades para blindar el área. Destacando la participación de los miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), cuya labor resulta fundamental en intervenciones de alto riesgo y en la búsqueda de individuos armados. Su objetivo prioritario era peinar los alrededores y establecer controles para dar con el paradero del fugitivo lo antes posible.

En paralelo a la actuación de los agentes, el Centro de Coordinación de Emergencias envió al lugar a varios equipos sanitarios. Los profesionales médicos trabajaron contrarreloj para estabilizar a los cuatro heridos en el mismo escenario de los hechos, procediendo después a su traslado urgente a dependencias hospitalarias para recibir atención especializada.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a Europa Press que uno de los menores heridos tiene 7 meses de edad y se encuentra en estado crítico. Se trata del hijo del autor de los hechos. Otro de los heridos es un menor de dos años de edad, mientras que los otros dos heridos, que se encuentran hospitalizados son una mujer en estado grave y un hombre de 60 años.

Los investigadores encargados del caso se encuentran actualmente recabando testimonios entre los vecinos y posibles testigos que pudieran arrojar luz sobre los instantes previos a la agresión. Asimismo, la minuciosa inspección ocular de la zona permitirá la recopilación de indicios balísticos y otras pruebas materiales determinantes.

La consternación se ha apoderado de los habitantes de la comarca del Poniente, una región que aguarda la rápida resolución del caso. Las autoridades han hecho un llamamiento a la calma, asegurando que se están empleando todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad ciudadana y llevar ante la justicia al único responsable de este ataque criminal.