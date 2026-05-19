La Guardia Civil de Cádiz investiga la muerte de dos hermanos de 57 y 60 años hallados con heridas por arma blanca en el interior de una vivienda de Estella del Marqués, una entidad local autónoma de Jerez de la Frontera. Las primeras hipótesis apuntan a que uno de ellos podría haber causado la muerte del otro antes de quitarse la vida, aunque las circunstancias del suceso continúan bajo investigación.

Los cuerpos fueron encontrados después de que familiares y vecinos alertaran de la ausencia de ambos durante varios días. Según ha relatado una vecina a los medios de comunicación, fue otro hermano quien acudió a la vivienda tras recibir el aviso y encontró a los dos fallecidos, dando aviso a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

Investigación abierta

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que uno de los hermanos tenía antecedentes por episodios de esquizofrenia. La principal línea de investigación apunta a que esta persona podría haber suministrado un medicamento al otro hermano para dejarlo inconsciente y causarle posteriormente la muerte con un arma blanca.

Tras ello, según las mismas fuentes, el presunto autor se habría quitado la vida.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar cómo se produjeron los hechos. Los agentes continúan recopilando pruebas e información relacionada con el caso.

Hallazgo de los cuerpos

Los dos hombres presentaban heridas por arma blanca cuando fueron localizados por los agentes en el interior de la vivienda familiar de Estella del Marqués, una pedanía situada en el término municipal de Jerez de la Frontera.

La falta de noticias sobre ambos durante varios días había despertado preocupación entre vecinos y familiares de la localidad. Según el testimonio trasladado por una vecina, el entorno cercano decidió contactar con la familia después de no ver a los hermanos por el pueblo.

Dos días de luto oficial

El Ayuntamiento de Estella del Marqués ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de estos vecinos del municipio. Así lo ha comunicado el alcalde de la entidad local autónoma, Ricardo Sánchez, a través de sus redes sociales.

En el decreto municipal, el regidor ha trasladado su "más sentido pésame y cariño" a la familia y allegados de las víctimas. Además, ha informado de que las banderas oficiales ondearán a media asta durante el periodo de luto.

El alcalde ha señalado que esta medida se adopta "desde el respeto, la prudencia y el dolor" que atraviesa la localidad tras conocerse el fallecimiento de ambos hermanos.

La investigación permanece bajo la dirección de la Guardia Civil, que trabaja para aclarar todos los extremos relacionados con el suceso ocurrido en esta pedanía jerezana.

Por el momento no han trascendido más detalles oficiales sobre las diligencias ni sobre los resultados de las actuaciones policiales y forenses que se están llevando a cabo.