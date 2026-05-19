Investigado un vecino de Badajoz por abandonar en un saco a cuatro cachorros recién nacidos

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad pacense de Fuentes de León como presunto autor de un delito de maltrato animal por abandonar cuatro cachorros de perro junto a un contenedor de residuos orgánicos. Dos de los animales fueron encontrados muertos y un tercero falleció posteriormente debido a su delicado estado de salud.

La actuación se enmarca en la campaña #YoSiPuedoContarlo, impulsada por la Guardia Civil para prevenir el maltrato y el abandono animal y fomentar la denuncia de este tipo de conductas.

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Los hechos se conocieron el pasado 10 de mayo, cuando un vecino de Fuentes de León alertó a los agentes del hallazgo de una camada de perros en el interior de un saco abandonado junto a un contenedor instalado en la vía pública del municipio.

Tras desplazarse hasta el lugar, los agentes comprobaron que se trataba de una camada recién nacida, aparentemente de raza cruzada con mastín. Dos de los cachorros ya se encontraban sin vida cuando fueron localizados.

La investigación

La Guardia Civil inició entonces las gestiones para garantizar la atención de los animales supervivientes. Los cachorros vivos fueron acogidos por una asociación protectora de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

Sin embargo, la protectora comunicó posteriormente la muerte de otro de los animales debido a su estado de salud, por lo que actualmente solo queda con vida uno de los cachorros hallados en el saco.

Los agentes comenzaron la investigación para tratar de identificar al responsable del abandono. Ante la posibilidad de que la madre de los cachorros estuviera en las inmediaciones, la Guardia Civil inspeccionó una finca situada en el mismo término municipal. Allí localizaron a una perra con características compatibles con las de la camada y que presentaba signos fisiológicos evidentes de haber parido recientemente.

A partir de los indicios recabados durante la investigación, los agentes implicaron al propietario del animal en los hechos. Según la investigación, el hombre habría introducido a los cachorros en un saco y los habría dejado junto al contenedor con la intención de deshacerse de ellos.

La Guardia Civil está a la espera de los resultados de las muestras biológicas tomadas a los animales para confirmar la correspondencia genética entre la perra localizada y los cachorros abandonados.