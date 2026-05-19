Persecución de película en Orihuela Costa: acaba en choque con la Guardia Civil y dos detenidos

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 30 y 34 años en Orihuela Costa (Alicante) tras una persecución iniciada este lunes a las 11.30 horas en la que el vehículo en el que viajaban terminó colisionando con un coche oficial de la Benemérita. Los arrestados están acusados de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con la conducción temeraria y la resistencia a los agentes de la autoridad, después de una huida que se prolongó por distintas calles de las zonas de Villamartín y La Zenia.

Según la información facilitada por la Guardia Civil en un comunicado, una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja observó un vehículo que no respetó una señal de ceda el paso en una rotonda. En ese momento, los agentes intentaron identificar a los ocupantes, pero el conductor optó por huir a gran velocidad, iniciando así una persecución por la vía pública.

Durante el seguimiento, el vehículo realizó maniobras consideradas "temerarias" por los agentes, circulando por diferentes calles de la zona, algunas de ellas con elevada presencia de peatones y tráfico. Según el instituto armado, en determinados momentos llegó a invadir aceras, lo que obligó a peatones y conductores a apartarse para evitar posibles atropellos o colisiones.

La persecución se desarrolló en un entorno urbano donde la densidad de tráfico y la presencia de viandantes aumentaron la complejidad del operativo. Las patrullas desplazadas trataron de mantener el seguimiento del vehículo fugado mientras se coordinaban para intentar interceptarlo de forma segura.

Maniobras en zona urbana y dispositivo policial

A medida que el coche avanzaba hacia las inmediaciones de La Zenia, varias unidades policiales se sumaron al dispositivo con el objetivo de cortar su trayectoria. La Guardia Civil ha señalado que el conductor continuó realizando maniobras de riesgo pese a la presencia de los vehículos oficiales, lo que incrementó la tensión del operativo.

En ese contexto, los agentes intentaron bloquear las posibles rutas de escape del vehículo fugado ante el riesgo de que la conducción provocara daños personales o materiales. Finalmente, el coche fue interceptado en un punto de la vía donde se produjo el desenlace del seguimiento.

Colisión con un vehículo oficial y detenciones

El vehículo en el que viajaban los dos sospechosos terminó chocando frontalmente contra un coche de la Guardia Civil. A consecuencia del impacto, uno de los agentes implicados resultó herido, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria y fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario para su valoración.

Los dos ocupantes del turismo fugado fueron detenidos en el lugar de los hechos. Ambos resultaron ilesos, aunque fueron igualmente trasladados a un centro médico para un reconocimiento previo a su puesta a disposición judicial.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron distintas sustancias estupefacientes. En concreto, se hallaron aproximadamente 1,5 kilos de cogollos de marihuana, además de una pequeña cantidad de hachís, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Los arrestados están siendo investigados por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, contra la seguridad vial por conducción temeraria, así como por resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y daños.