Un hombre asesina a su hermana y su cuñado en Oviedo por actuar como 'okupas' en su vivienda

Doble homicidio en el barrio de Vallobín en Oviedo. Un hombre ha sido detenido tras acabar, presuntamente, con la vida de su hermana y del marido de esta en el interior de un domicilio. Según las primeras informaciones, el trágico suceso estaría estrechamente vinculado a un conflicto por la usurpación de la propiedad privada.

Las pesquisas iniciales de los investigadores apuntan a que los fallecidos se encontraban residiendo en la vivienda del arrestado contra la voluntad de este. Diversos testimonios recabados en la zona indican que el presunto homicida había manifestado abiertamente su frustración por esta situación. De hecho, dos vecinas del inmueble han relatado que el individuo se quejaba de tener a sus familiares directos como 'okupas' en su casa y que, en un momento de desesperación, había llegado a amenazar de muerte a la pareja.

El presunto asesinato ha tenido lugar la pasada madrugada en un bloque de pisos situado en la calle Vázquez de Mella de la capital asturiana. Tras recibir el aviso, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos, procediendo a la detención del principal sospechoso.

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La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha comparecido ante los medios de comunicación para confirmar de manera oficial el parentesco entre el agresor y las víctimas. La dirigente socialista ha detallado que los efectivos de la Policía Científica y la Policía Judicial ya se encuentran trabajando sobre el terreno para recabar todas las pruebas pertinentes que permitan esclarecer la mecánica de los hechos.

Una vez finalizados los trabajos de inspección ocular se ha procedido al levantamiento de los cadáveres por orden judicial y los mismos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Asturias. En este centro forense se les practicará la autopsia, cuyos resultados serán fundamentales para determinar las causas exactas y la hora de las muertes, así como para aportarlos al sumario del caso que se instruya.

Por el momento, el detenido permanece bajo custodia en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Los agentes continúan tomando declaraciones a los testigos y completando las diligencias oportunas. Cuando se cierre el atestado policial, está previsto que el arrestado pase a disposición del Juzgado de Guardia de Oviedo, encargado de determinar su situación personal y, previsiblemente, su ingreso en prisión provisional.