Dos años de prisión por arrancar una oreja a un hombre en plena disputa por un aparcamiento

Un hombre ha asumido una pena de dos años de prisión por agredir a otro al que le arrancó parte de una oreja tras una disputa por un aparcamiento en el entorno de la terminal del ferry de Argelia, en el Puerto de Alicante.

El acusado, que se enfrentaba hoy miércoles a juicio ante un tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Alicante, ha reconocido los hechos en el inicio de la vista tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular.

Al margen de esa agresión, también ha reconocido haber agredido a dos agentes de la Policía Nacional que trataban de cachearle en el momento de su detención.

Los hechos objeto de juicio tuvieron lugar el 28 de junio de 2024, cuando la primera de las víctimas trataba de acceder con su vehículo al aparcamiento de la terminal marítima, situada en el muelle de Poniente del Puerto de Alicante.

En ese momento, el procesado le dijo que el espacio al que se dirigía estaba reservado a personal del lugar, por lo que se inició una discusión en la que el encausado le mordió la oreja derecha y le arrancó parte de esta.

El acusado fue conducido a la Comisaría Provincial de Alicante, donde se mostró agresivo con los agentes que procedían a su cacheo para que entrara en el calabozo hasta el punto de propinarle un puñetazo a uno de ellos y una patada al otro, ocasionándoles heridas leves.

La Fiscalía consideraba al procesado autor de un delito de lesiones, otro de atentado, y dos delitos de leves de lesiones por los que solicitaba una pena global de 5 años de prisión.

No obstante, tras el reconocimiento de los hechos, y el depósito previo de 5.000 euros con la intención de cubrir responsabilidades civiles, se ha establecido un acuerdo de conformidad por el que se ha reducido la condena definitiva: año y medio de prisión por el primer delito de lesiones, otros seis meses por el delito de atentado y un mes de multa con cuota diaria de 5 euros por cada uno de los dos delitos de lesiones leves.

El acuerdo ha establecido, además, que el encausado deberá compensar a la primera de las víctimas en una suma total de 8.000 euros.

La pena de ingreso en prisión ha quedado en suspenso por un plazo de dos años con la condición de que el procesado no vuelva a delinquir. La sentencia, que ahora debe plasmarse por escrito, es firme, sin que quepa la posibilidad de interponer recurso de apelación.