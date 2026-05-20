Dos nuevos detenidos por el asesinato del cantaor Matías de Paula

La investigación por el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula continúa avanzando con nuevas detenciones. Según ha informado EFE citando fuentes próximas al caso, en las últimas horas se han entregado dos personas más presuntamente relacionadas con el crimen ocurrido el pasado viernes en Villanueva de la Serena. Con estos nuevos arrestos ya son tres los detenidos vinculados a un caso que sigue bajo secreto de actuaciones mientras la Policía Nacionalmantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer lo sucedido.

Las mismas fuentes consultadas por EFE apuntan a que los dos nuevos implicados serían el hijo y el sobrino del hombre detenido este martes en las inmediaciones de Magacela como presunto autor de los disparos mortales contra el artista extremeño. Los investigadores tratan ahora de determinar el grado de participación de cada uno de los arrestados en un crimen sobre el que, por el momento, no se han facilitado más detalles oficiales debido al secreto judicial que pesa sobre la causa.

El taxista permanece en estado crítico

El primer detenido fue localizado cuando caminaba en dirección a la localidad pacense de La Haba después de permanecer varias horas huido. Antes de ser interceptado por los agentes, y siempre según las fuentes próximas al caso citadas por EFE, el sospechoso habría atacado con un arma blanca a un taxista que le reconoció y rechazó trasladarlo en su vehículo. El conductor permanece ingresado en estado crítico tras recibir varias puñaladas durante la agresión.

Matías de Paula falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado como asesinato. El cantaor era conocido dentro del ámbito flamenco extremeño y actuaba con frecuencia en distintos eventos vinculados al género en la región. La investigación continúa abierta con el objetivo de reconstruir los movimientos de los implicados antes y después del crimen y determinar el papel de cada uno de los detenidos.