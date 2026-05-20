Muere un hombre al recibir un disparo accidental de su compañero durante una cacería en Cuenca

Un trágico acontecimiento ha conmocionado a los vecinos de la provincia de Cuenca en las últimas horas. Un varón, del que por el momento no han trascendido más datos personales, ha perdido la vida tras ser alcanzado por el fuego de otro compañero de actividad cinegética en el término municipal de Landete. Los primeros indicios apuntan a que el impacto se produjo de manera fortuita mientras ambos participaban en una batida nocturna.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia EFE, la alerta se registró en la centralita al filo de las 22:20 horas de este martes. La llamada de auxilio procedía de una zona agreste situada en las inmediaciones del kilómetro 20 de la carretera CM-2200, una vía que atraviesa parte del entorno natural de esta localidad conquense. El comunicante alertaba de la gravedad de las heridas que presentaba la víctima en el terreno.

De inmediato, la sala de coordinación de emergencias movilizó a los efectivos correspondientes para atender el aviso. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia de soporte vital y un equipo médico de urgencias. Sin embargo, dada la letalidad de las heridas provocadas por el arma de fuego, los facultativos solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre allí mismo, sin que hubiera margen para intentar un traslado a un centro hospitalario.

Junto a los servicios sanitarios, también se personaron en la zona diversas patrullas de la Guardia Civil. Los agentes del Instituto Armado se han hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica exacta de los hechos. Siguiendo el protocolo habitual en este tipo de siniestros, los investigadores tomarán declaración al autor del tiro y al resto de posibles testigos para confirmar de manera oficial que se trató de una imprudencia trágica y descartar cualquier otra hipótesis de carácter doloso.

La caza es una de las actividades con mayor arraigo en las zonas rurales y los montes de Cuenca. Aunque las normativas de seguridad son estrictas y los participantes deben cumplir con un riguroso protocolo de prevención, periódicamente se registran incidentes de extrema gravedad derivados del manejo de armas largas. Las autoridades reiteran constantemente la necesidad de extremar la precaución, mantener las distancias de seguridad y no apretar el gatillo sin tener plena certeza del objetivo, especialmente en condiciones de visibilidad reducida como las que rigen durante las jornadas nocturnas.